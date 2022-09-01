Акции дня: слухи о дивидендах подогрели бумаги «ЛУКОЙЛа»

Акции компании «ЛУКОЙЛ» росли лучше рынка по итогам торгов на Мосбирже в четверг, 1 сентября. За сессию бумаги подорожали на +10,59% до 4722 рубля за акцию.

Интерес к акциям возник на фоне слухов о возможной выплате дивидендов, сообщил трейдер, создатель сайта ProfitGate, Алексей Кречетов. По его словам, на последнем ралли 2008 года было абсолютно то же самое.

«Первый момент — ситуация очень похожая на ситуацию с котировками «Газпрома». Второй момент — ждем отчетность за первое полугодие, и вполне вероятно, что там будут какие-то инсайды. Третье — по рынку ходят слухи, что расконвертация депозитарных расписок ЛУКОЙЛа приведет к тому, что компания может выплатить дивиденды. Но подтверждения этим слухам нет», — цитируют слова директора по стратегии инвестиционного холдинга «Финам» Ярослава Кабакова «РБК Инвестиции».

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +1,90% до 2445,77 пунктов. Индекс РТС опустился на +1,67% до 1279,45 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:32 мск стоила 92,68 долларов за баррель (-3,09%). Российская валюта слабела - 59,08 рублей за доллар.