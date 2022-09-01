Лукашенко представил первый ноутбук, созданный на белорусском предприятии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко представил во время открытого урока, проходящего во Дворце республики в Минске, «первый белорусский компьютер».

Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого», опубликовавший видеотрансляцию мероприятия.

«Я специально попросил, чтобы сегодня принесли на нашу встречу вот этот продукт — первый компьютер, который мне подарили наши умные люди», — сказал Лукашенко.

Президент уточнил, что ноутбук, который он продемонстрировал, разработан на белорусском заводе «Горизонт».

«Им была поставлена задача "пошататься" по всему миру, найти самое лучшее из того, что мы пока не можем создавать (процессоры, программное обеспечение), и создать этот компьютер. Честно скажу, в нем сегодня около 12% белорусского. К концу года будет 30%. Но важен сам факт», — отметил он.

«Пощупав его, вы бы не сказали, что он создан в Беларуси. Это говорит о том, что у нас есть огромный потенциал», — подчеркнул белорусский лидер.

В июне Лукашенко сообщал, что Москва направит Минску на реализацию программ по импортозамещению средства в размере $1,5 млрд. «Мы понимаем, что без импортозамещения, особенно по критическим отраслям, так называемому критическому импорту, нам будет очень сложно развиваться», — отметил президент Белоруссии. Он уточнил, что республика предложила российским партнерам «конкретные проекты, которые очень нужны и будут в ближайшее время востребованы не только в Беларуси, но и в Российской Федерации». Лукашенко отметил, что обсуждал тему импортозамещения в встречи с Владимиром Путиным.