«Быки» ушли из «Газпрома» в «Лукойл»

Инвесторы продолжают покупать дивиденды

Российский рынок акций после затишья, продолжавшегося большую часть дня, резко перешел к росту ближе к концу торгов. Ажиотажным спросом пользуются акции «Лукойла», взлетевшие по итогам сессии на 10,6%. При этом никаких новостей по компании не было.

Бумаги покупают в ожидании, что менеджмент компании вот-вот объявит о выплате дивидендов. Но некоторые трейдеры не исключают и появления инсайда по этому вопросу у кого-то из крупных игроков.

«Во вторник без каких-либо причин на 7 с лишним процентов взлетел “Газпром”. Лишь после окончания торгов пришла новость о выплате дивидендов. Явно у кого-то был инсайд, — прокомментировал ситуацию «Эксперту» один из трейдеров. — Сегодня ситуация похожая: ни на чем резко пошел в гору “Лукойл”. Скорее всего, у кого-то есть хорошая информация по дивидендам, и он начал покупки акций. Многие, в том числе и я, к этому движению присоединились».

По оценкам аналитиков БКС, дивидендная доходность акций «Лукойла» на горизонте 12 месяцев может составить 15-25%.

Активно брали и акции Московской биржи. Но здесь есть конкретная информация: биржа сообщила, что совет директоров рассмотри вопрос о дивидендах в конце сентября. По итогам дня акции Мосбиржи выросли на 6%.

Продолжает дорожать Сбербанк, прибавивший за сегодняшний день 3%.

После решения распределить прибыль «Газпрома», на рынке зреет мнение, что власти намерены инициировать выплаты дивидендов по всем госкомпаниям. Ранее Сбер отказался от выплаты дивидендов на опасениях, что деньги понадобятся для поддержания устойчивого состояния банка. Но санкционный удар по российской банковской системе оказался не таким сильным, как это ожидалось.

В ожидании дивидендов растет и «Роснефть» (+1,5%). Однако объем выплат по этим акциям может быть самым скромным, поскольку компания уже отдала акционерам часть прибыли прошлого года.

При этом на 2,3 % снизились акции «Газпрома». Здесь идет вполне логичная коррекция. Многие трейдеры сегодня сокращали маржинальные позиции по бумаге, фиксируя прибыль и освобождая деньги для других покупок. Но сильной просадки акций газовой монополии ждать не стоит: дивидендная доходность в 20% выглядит очень привлекательной. Многие аналитики ждут возобновления роста «Газпрома» как только на рынке будут отыграны «горячие» идеи.

В целом, в четверг Индекс Мосбиржи вырос на 1,9%, вплотную подойдя к зоне сопротивления 2450-2500 пунктов. Ранее аналитики ожидали мощную фиксацию прибыли в этом диапазоне и откат рынка вниз. Однако сейчас большинство аналитиков и трейдеров «набычились». На дивидендном азарте рублевый индикатор российского рынка акций может без особых тормозов проскочить эту преграду.

Нефть готова к росту

Для этого неплохо было бы увидеть рост нефти, но сегодня она продолжала снижение, уйдя в район поддержки $93 за баррель.

Между тем, у нефти есть фундаментальные драйверы роста. Прежде всего, это падение стратегических резервов в США до минимума с декабря 1984 года, ставшее следствием высвобождения резервов для обуздания роста мировых цен. Теперь запасов нефти в Штатах хватит менее чем на 2 месяца потребления. Скорее всего, американские власти в ближайшее время начнут пополнять резервы, скупая нефть на рынке.

Вносит напряжение и возобновление разговоров о необходимости установить потолок цен на российскую нефть. Завтра страны так называемой «Большой семерки» будут обсуждать этот вопрос на онлайн встрече.

Невведение потолка цен на российскую нефть нанесет ущерб мировой экономике, уверена министр финансов США Джанет Йеллен. При этом она никак не аргументировала свою точку зрения и не пояснила, как же все-таки последние сто лет мировая экономика росла при рыночном ценообразовании на российскую нефть.

О том, каким будет ответ на возможные ограничительные шаги Запада, предупредил вице-премьер Александр Новак: «Что касается ограничения цен: если они его введут, мы просто таким компаниям или странам, которые будут вводить ограничения, не будем поставлять свои нефть и нефтепродукты, поскольку мы не будем работать на нерыночных условиях».

Скорее всего, к санкциям не присоединятся основные потребители российской нефти Китай и Индия. Вряд ли они будут поддержаны и восточными нефтяниками, опасающимися, что следующим шагом может стать попытка ограничить цену их нефти. Но исключить развитие событий, при котором Запад все-таки введет эту санкцию, нельзя. Как и отрицать, что это вызовет снижение производства нефти в России, увеличение дефицита топлива в мире и рост нефтяных цен.

Рубль в «утку» не поверил

Рубль по итогам дня ослаб к доллару на символические 0,1%, продолжив консолидацию около отметки 60 руб. за доллар. Причем, российская валюта практически не отреагировала на появление новой информации по бюджетному правилу.

Сегодня Bloomberg сообщил, что российские власти рассматривают возможность до конца нынешнего года купить валюту «дружественных» стран на сумму в $70 млрд. Эти средства планируется в течение следующих 3-5 лет направить на замену западных технологий и развитие транспортной инфраструктуры на азиатском направлении.

То есть, по данным агентства, валюту планируется скупить на 4,4 трлн руб. Это огромная сумма для российского валютного рынка. Для реализации таких планов необходимо ежедневно скупать валюту примерно на 50 млрд руб. Для сравнения, сегодня оборот торгов парой доллар-рубль расчетами «завтра» составил 57 млрд руб.

Возможно, именно из-за нереальности озвученных цифр рубль не дрогнул: трейдеры просто не поверили в возможность таких шагов российских властей, которые загонят курс доллара далеко за 100 руб.

А впоследствии и «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства сообщил, что информация Bloomberg неверна.