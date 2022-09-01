Число пользователей Mir Pay выросло в 20 раз

Число пользователей платежного сервиса бесконтактной оплаты Mir Pay этим летом выросло более чем в 20 раз по сравнению с летом прошлого года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные оператора «Мир» – Национальной системы платежных карт (НСПК).

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«В июле число карт "Мир", которые добавляются в приложение ежемесячно, выросло в пять раз по сравнению с началом года, а количество ежемесячных платежей увеличилось в семь раз», — уточнили в НСПК.

В частности, в ВТБ с марта число подключившихся к Mir Pay пользователей выросло в среднем в пять раз и сейчас составляет более 1 млн человек. В Газпромбанке пик также пришелся на март — тогда количество пользователей увеличилось в 16 раз. Всего за последние шесть месяцев к сервису Mir Pay подключилось порядка 200 тыс. клиентов этого банка. В Росбанке с февраля число подключений карт «Мир» к системе Mir Pay выросло в восемь раз.

В настоящий момент Mir Pay является аналогом недоступных в РФ сервисов бесконтактной оплаты Apple Pay и Google Pay. Благодаря этому приложению клиенты могут оплачивать покупки смартфоном, работающем на базе Android, при помощи технологии NFC.

