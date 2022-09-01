Делегация МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла на Запорожскую АЭС в Энергодаре на подконтрольной РФ территории.

Как сообщает «Интерфакс», кортеж из девяти автомобилей МАГАТЭ заехал на территорию станции около 14:15 по московскому времени.

Отмечается, что за час до прибытия делегации продолжались обстрелы Энергодара; взрывы были слышны в разных районах города.

«Вопреки всему противодействию и провокациям со стороны режима Зеленского, миссия МАГАТЭ наконец-то добралась до ЗАЭС», — написал в своем Telegram-канале член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Киевом в преддверии визита МАГАТЭ была предпринята попытка захвата ЗАЭС. «Сегодня около 6.00 мск украинские войска двумя диверсионными группами численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции», — сообщило российское оборонное ведомства.

Энергодар утром 1 сентября подвергся массированному артиллерийскому удару, сообщалось по меньшей мере о троих погибших мирных жителях.

Как уточнял глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий, программа миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС рассчитана на один день.

С начала августа ВСУ активизировали обстрелы самой крупной в Европе Запорожской атомной электростанции, которая находится на освобожденной в ходе спецоперации РФ на Украине территории Запорожской области на берегу Каховского водохранилища. Станция также подвергается периодическим атакам беспилотников.