«Эра фейковых денег подошла к концу»

Эгон фон Грейерц (EvG), известный швейцарский эксперт по рынку золота и валют и основатель компании Matterhorn Asset Management. Бывший банкир хранит золото клиентов в самом большом на планете частном хранилище золота, спрятанном в Швейцарских Альпах. Он всегда говорил, что когда печатный станок печатает огромные объемы денег, переходящие в невыплаченные долги, то все может закончиться финансовым коллапсом. По его мнению, сейчас как раз сложилась такая ситуация.

«Я прогнозирую, что… рынок ценных бумаг обвалится именно сейчас,- цитирует EvG ZeroHedge.- Обвал Dow на тысячу пунктов в прошлую пятницу подтверждает мой прогноз. Фундаментально рынки должны были обрушиться давно… Думаю, что через один-два месяца мы увидим обвал на рынках на 30% или около того. Это будет первое, но не последнее падение. Это будет только начало».

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Рынки потеряют в реальном исчислении, полагает EvG, в ближайшие годы 90-95%. Это, конечно, произойдет не за один день. Однако если обвал будет одномоментным, т.е. произойдет за очень короткое время, например, за один-два дня, то это будет полная катастрофа и миру (речь идет, конечно, о мире финансов) придет конец.

Затем, продолжает швейцарский эксперт, опять включат печатный станок и опять на какое-то время вернется всеобщий оптимизм. Деньги фактически перестанут существовать, потому что печатаемые деньги не будут больше ничего значить. Не останется ничего, что двигало бы мир вперед. Что же касается принимаемых на верху всех решений по энергетике, изменениям климата, санкциям и так далее, то они только ускорят этот обвал.

Такого мощного коллапса в истории еще не было, пророчит Эгон фон Грейерц. Самое же страшное, по его словам, то, что предотвратить или остановить его невозможно. Никто ничего не сможет сделать. Все, у кого нет власти, будут что-то обещать, но все их обещания будут абсолютно невыполнимыми. Когда же они получат власть, то их быстро вышвырнут, потому что они не выполняют обещаний. Это значит, что эра утопий, печатания денег и спасения мира при помощи печатного станка закончится и безвозвратно уйдет в прошлое.

EvG не считает себя пророком типа Кассандры, который пророчит одни бедствия и несчастья. Он просто считает себя здравомыслящим человеком, который анализирует факты и трезво оценивает риски и угрозы.

«Поэтому я и ушел в золото еще 20 лет назад,- говорит эксперт из Швейцарии.- Золото – лучшее орудие в финансовом мире для борьбы с рисками. Коллапс едва не произошел в 2008 году, но тогда ситуацию удалось временно поправить при помощи заплат… Однако сейчас возникла ситуация, поправить которую не по силам никому».

Печатание новых денег для оплаты старых долгов будет наращивать долги и не станет решением проблемы, уверен EvG. В какой-то момент система просто не выдержит и взорвется. Это, не сомневается он, неизбежно.

При этом следует помнить, что при обвале долга, обычно обваливаются и все активы, которые этот долг поддерживал.

Фон Грейерц ожидает обвала ценностей на 90 с лишним процентов. Он вспоминает о Великой депрессии в 1929-32 годах, когда ценные бумаги обвалились на 90%. Масштаб тогдашних проблем не идет ни в какое сравнение с проблемами нынешними. Сейчас, напоминает он, речь идет обо всей планете, а не об отдельных странах. Коллапс будет везде, поэтому спрятаться от него будет негде.

В завершение, Эгон фон Грейерц сказал, что золото никогда не поднимается в цене, а просто сохраняет стабильную покупательную силу. Поэтому оно и является лучшим активом. Положительно относится Эгон и к серебру, но к серебру он призывает относиться осторожно, потому что оно волатильнее золота.