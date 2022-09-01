Фунт растерял весь вес

GBP/USD — старейшая валютная пара, существующая уже два с половиной века. И долгое время доллар выглядел в ней не слишком презентабельно — еще в начале прошлого столетия фунт стерлингов стоил в 4,9 раза дороже. Тогда именно он был главной валютой мира.

Но ХХ век стал веком падения фунта. В 1931 году, после отказа от золотого стандарта, фунт девальвировался на 20%. В 1949 году он упал еще на 30%. В 1976 году он стоил уже $1,57 доллара, а самое низкое историческое значение было зафиксировано в 1985 году — $1,0463. С тех пор фунт пережил многое, включая, например, знаменитую атаку Джорджа Сороса в 1992 году, но о паритете с долларом больше не говорили — в 2007 «британец» стоил даже больше $2.

Теперь разговоры о паритете возобновились. С начала нынешнего года фунт потерял уже 15%. В паре с долларом этот август для него стал худшим месяцем с октября 2016 года, когда состоялось голосование по Brexit — британская валюта потеряла 4,5%. А в первый осени день снова упала — с $1,1622 до $1,15.

«Мы думаем, что к середине следующего года фунт упадет <…> в район $1,05. Он может оказаться ниже уровней, достигнутых накануне Соглашения Plaza 1985 года <…>, выхода Великобритании из европейского механизма валютных курсов в 1992 году ($1,43), времен мирового финансового кризиса 2008/09 года ($1,38), голосования по Brexit 2016 года ($1,21) и кризиса COVID-19 2020 года ($1,21)», — написал накануне в аналитической записке главный экономист Capital Economics Пол Дейлс.

Политическая и экономическая неопределенность больно бьет по британской валюте. Инфляция растет, и Великобритания уже в полной мере столкнулась с быстро нарастающим кризисом стоимости жизни. В связи с предстоящим назначением нового премьер-министра возникла неясность в отношении перспектив налогово-бюджетной политики. Энергетический кризис уже осенью, согласно прогнозам Банка Англии, ввергнет экономику Великобритании в продолжительную рецессию. Инфляция же, по его оценке, к концу года достигнет 13,3%. А Goldman Sachs и вовсе прогнозирует, что инфляция в Великобритании превысит в начале следующего года 22%.

«Замедление экономики и политический паралич, вероятно, окажут давление на британский фунт, — написали стратеги UBS. — Мы оцениваем евро и фунт стерлингов, как наименее предпочтительные в нашей валютной стратегии.»

В отчете аналитического центра Resolution Foundation говорится, что типичные располагаемые доходы домохозяйств должны упасть на 10% (3000 фунтов стерлингов) в течение этого и следующего годов, и это называют «самым глубоким снижением уровня жизни за столетие».

«Мрачные прогнозы о распространении бедности в Великобритании этой зимой подчеркивают усугубляющиеся проблемы британской экономики», — сказала Reuters Сюзанна Стритер, старший аналитик по инвестициям и рынкам в Hargreaves Lansdown.

По расчетам Bloomberg, вероятность того, что к концу года фунт достигнет исторического минимума, сейчас составляет 1 к 7, хотя в начале года она находилась в области совершенно микроскопических цифр. Шансы же на паритет — 1 к 32.