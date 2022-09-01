Газ давит на нефть, а она — на рынок акций

Российский рынок акций начал день со снижения. После четырехдневного роста желание зафиксировать спекулятивную прибыль возросло, и сегодня реализации этих намерений способствует падение цен на основные сырьевые товары.

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В частности, продолжает дешеветь нефть, опустившись в район $95 за баррель. Сильная поддержка расположена в районе $92—93, а в случае пробоя этого уровня целью падения котировок выступит район $85. Но пока такой сценарий рассматривается как маловероятный. На нефть сейчас сильно давит газ, резко подешевевший вследствие высокого уровня заполненности европейских газохранилищ и некоторого снижения потребления электроэнергии из-за спада жары.

Более чем на 3% подешевел никель, в минусе большинство других промышленных, а также драгоценных металлов — в инвестиционном сообществе вновь нарастают страхи резкого снижения мирового производства и связанного с ним сокращения спроса на сырье.

После первых полутора часов торгов среди «голубых фишек» наибольшие потери — около 1% — несет «Газпром», взлетевший вчера на 25%. Сильного снижения акций газовой монополии аналитики, впрочем, не ожидают, поскольку бумагу будет поддерживать рекордная для высоколиквидных акций дивидендная доходность, составляющая сейчас около 20%. По этой причине в любой момент акция может возобновить рост. Многие спекулянты будут покупать бумагу в расчете на ее взлет после утверждения решения о выплате дивидендов собранием акционеров.

Пока нет однозначного ответа на вопрос, стоит ли держать бумагу до отсечки реестра под дивиденды, или лучше сократить позицию по ней накануне.

«Обращаем внимание, что по результатам III квартала “Газпрому” придется заплатить специальный налог в размере 1,25 трлн руб., так что последующие дивиденды за II полугодие наверняка будут существенно ниже текущих. Поэтому и закрытие дивидендного гэпа в акциях “Газпрома” при прочих равных займет продолжительное время», — предупреждает Василий Карпунин из БКС.

Хуже рынка чувствуют себя акции металлургов. Пока ситуация по ним пограничная: бумаги дали четкий сигнал на завершение нисходящего тренда, но в фазу роста войти никак не могут.

Из ликвидных акций в «зеленой зоне» торгуются бывшие ранее намного хуже рынка МТС и Мосбиржа.

В целом же за первые полтора часа торгов Индекс Мосбиржи потерял около 0,3%. Тренд по российскому рынку акций, тем не менее, остается восходящим. Техническое сопротивление по Индексу Мосбиржи расположено примерно в 100 пунктах выше. Но если рынок получит новый мощный повод для роста, например, уход нефти выше $105 за баррель или решение крупных компаний выплатить промежуточные дивиденды, то сопротивление 2450-2500 пунктов будет пройдено без длительного тестирования.

На валютном рынке все тихо: рубль в паре с долларом продолжает колебаться около отметки 60. Похоже, что курс рубля нащупал равновесный уровень в нынешних реалиях, и чтобы его вывести из стагнации нужны сильные драйверы.

В отсутствие сильных движений, российская валюта становится малоинтересной спекулянтам. В частности, американская Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) фиксирует непрерывное снижение числа открытых спекулятивных позиций на укрепление курса рубля с 13,3 тыс. контрактов на начало августа до 2,4 тыс. в конце прошлой недели.

С очень большой вероятностью консолидация курса рубля продолжится в ближайшие дни.