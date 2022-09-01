Эксперты обескуражили Европу, заполнившую газохранилища на 80%

Евросоюз досрочно выполнил поставленную в начале лета задачу – заполнить подземные хранилища газом. Сейчас, по данным Gas Infrastructure Europe (GIE), они наполнены на 80%.

Выполнение, причем, досрочное казавшейся еще какой-то месяц назад невыполнимой задачи, однако, не означает, пишет Reuters, что европейцам гарантирована безмятежная и комфортная жизнь зимой. Все будет зависеть от того, сумеют ли они снизить к марту следующего года потребление газа на 15%, о чем недавно договорились европейские министры энергетики. При нормальных условиях газа в хранилищах должно хватить, чтобы нормально прожить зиму. Однако 2022 год в отношении газа трудно назвать нормальным.

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Наполненных под завязку хранилищ Европе хватит максимум на три месяца, по данным консалтинговой компании Aurora Energy Research. В Германии, например, где находится почти четверть общего объема всех европейских хранилищ, газа хватит на 80-90 дней.

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«В такой кризисной ситуации, как сейчас, требование сократить потребление газа даже важнее наполняемости хранилищ»,- объясняет старший аналитик аналитического центра Брейгеля Симона Таглияпьетра.

Сейчас европейцы запасли на зиму 888 ТВт-час газа, что выше прошлогоднего показателя, составлявшего 858 ТВт. Но если европейские страны не сократят потребление энергии, то газ в хранилищах, по расчетам аналитиков компании ICIS, закончится к марту, т.е. до окончания отопительного сезона. Причем, даже при условии, что Россия продолжит поставки газа и что зима не будет аномально холодной.

Для предотвращения кризиса зимой, сообщает ICIS, европейским странам необходимо каждый месяц сокращать потребление газа на 15% от среднего уровня за последних пять лет. В таком случае, если Россия продолжит поставки, то в хранилищах к концу зимы останется 45% газа. Если же прекратит поставки с октября, то газа останется 26%.

Если поставки российского газа прекратятся и не снизится потребление, то этой зимой Европу будут ждать, говорит Мауро Чавес Родригес из Wood Mackenzie, веерные отключения электроэнергии. Несмотря на приостановку работы отдельных компаний и сокращение производства сейчас снижение потребления газа ниже требуемого. Потребление газа в Европе в первой половине августа было на 11% ниже среднего за 2017-2021 гг.

В Германии потребление газа в июле снизилось на 21% по сравнению со средним в 2018-2021 гг., но до июля в этом году нет ни одного месяца, когда снижение превышало бы 14%.

В отличие от большинства европейских стран, в Германии экономию газа сделали обязательной. Эти требования вступают в силу 1 сентября. Немцам запретили, например, нагревать воду в домашних бассейнах. Городские власти должны снизить уровень освещенности по ночам достопримечательностей. Владельцам магазинов строго-настрого запретили держать двери открытыми при включенном отоплении.

По словам Маттиаса Бака из Agora Energiewende, Германии необходимо этой зимой снизить потребление газа на 20-25%. Причем, снижение затронет не только промышленность, но и домохозяйства.

Если экономия газа этой зимой окажется низкой, то наполнять хранилища в следующем году будет намного труднее, чем сейчас. В таком случае и без российского газа газ в европейских хранилищах закончится уже к ноябрю 2023 года, утверждают в Оксфордском институте энергетических исследований.

В этом году Европе удалось быстро наполнить хранилища при помощи сжиженного газа (СПГ), но без российского газа и в условиях сильного дефицита СПГ европейцы в 2023 году не смогут удовлетворительно подготовиться к зиме. Т.е. без жесткой экономии газа все равно не обойтись.