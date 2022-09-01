«Как накопить на мечту»: для детей создали мобильную финансовую игру

Новую бесплатную игру «Три Кота: Финансы для детей», разработанную совместно со специалистами образовательного проекта Банка России «Финансовая культура» можно скачать в App Store и Google Play. Играя в нее, дети научатся понимать ценность денег, планировать бюджет, защищаться от мошенников и достигать финансовых целей. Кроме того, котята Коржик, Карамелька и Компот подскажут, как открыть собственный бизнес, сообщется в Telegram-канале «Финансовая культура».

Статья по теме: ЦБ выпустил общедоступный учебник по финансовой грамотности «У нас с мамой есть давняя мечта — открыть собственное кафе. А чтобы сохранить деньги и быстрее накопить, мы можем на чем-нибудь сэкономить. А еще мы сможем немного заработать», — соответствующий разговор родителей котят представлен в промо ролике. Игра создана на основе российского мультипликационного сериала «Три Кота», ориентированного на детей дошкольного возраста.

