Хедж-фонды против индекса: так кто же был без плавок?

Согласно данным Preqin, второй квартал нынешнего года оказался особенно успешным для хедж-фондов в соревновании с индексами. Их потери за этот период составили 7,95%, а S&P 500, к примеру, упал на 16,45%.

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И хотя в предыдущие два квартала они проигрывали индексу широкого рынка, по итогам 12 месяцев активное управление выиграло. Хедж-фонды потеряли около 8%, а S&P 500 — почти 12%.

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Несмотря на то, что клиенты платят хедж-фондам в числе прочего и за ощущение большей надежности вложений, доходность на длинных периодах тоже имеет значение. Более того: для долгосрочного инвестора волатильность на дистанции в несколько лет имеет куда меньшее значение, чем результаты за десятилетия. И вот с этим у хедж-фондов, в среднем, дела обстоят не очень. Согласно расчетам Preqin, они проиграли S&P 500 на дистанциях от 2 до 5 лет. В последнем случае годовая доходность индекса была выше примерно на одну пятую (9,5% против 7,5%), что неудивительно, учитывая немалые комиссии, которые берут хедж-фонды.

При этом с качеством управления активами у них все выглядит очень по-разному и не слишком стабильно. Настолько «не слишком», что порой кажется: результаты куда больше зависят от самих активов, чем от управляющих.

За год активно управляемые макро-фонды выросли больше прочих — на 6,39%. Им очень помогали небывалые пертурбации на товарных и валютных рынках. А хуже всех, потеряв 12,24%, выступили активно управляемые фонды акций. Никакие компетенции в выборе перспективных бумаг не смогли помочь менеджерам победить медвежий рынок — скорее, они им мешали. В результате хедж-фонды акций в целом упали на 10% за год.

Тем не менее, победители так не считают. Хедж-фонды BlueBay Asset Management, торгующие облигациями, выросли на 5-17% в 2022 году, и ее главный инвестиционный директор язвительно заявил вчера Reuters: «Это был год, когда прилив закончился, и мы можем видеть, кто плавал без плавок».

Он имел ввиду давний комментарий, сделанный знаменитым инвестором Уорреном Баффетом и относившийся к активным управляющим во времена медвежьих рынков. Но упоминать о том, насколько этот опытный (а на этой неделе ему исполнилось 92 года) инвестор скептически относится к талантам менеджеров хедж-фондов он, конечно, не стал.

Между тем, в 2008 году Баффет даже напрямую ставил против того, что такая вещь, как мастерство управляющего активами, вообще существует в природе. Он заключил с одним из руководителей управляющей компании Protégé Partners Тедом Сидсом пари на $1 млн, что на дистанции в 10 лет пять выбранных им фондов проиграют индексному Vanguard S&P. Выиграл он с разгромным счетом — S&P 500 принес в несколько раз больше, чем тщательно отобранные Тедом Сидсом талантливейшие управляющие.

Подобные истории, впрочем, не слишком смущают клиентов хедж-фондов, готовых платить за мечту. К тому же отдельные управляющие (да и тот же Уоррен Баффет) порой показывают и на длинной дистанции выдающиеся результаты. Другое дело, что заранее угадать того, кто станет следующим Баффетом, очень непросто.

