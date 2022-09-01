Лавров: Москве не стоит отвечать зеркально на ограничение странами ЕС выдачи виз россиянам

России не следует отвечать зеркально на ограничение странами-членами Евросоюза выдачи виз россиянам, реакция Москвы на недружественные действия ЕС должна быть точечной.

Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров, передает «Интерфакс».

«Мы еще это не обсуждали, но я считаю, что в ответ на эти шенгенские стены, которые сейчас пытаются выстраивать, нам не нужно отвечать взаимностью и коллективно наказывать граждан европейских стран. У нас есть "любимые" персонажи, которые уже помечены в наших списках санкционных», — сказал Лавров, выступая перед студентами МГИМО.

Министр указал на то, что Европа «нацелена на наказание» всех граждан РФ. «Мы не должны, я считаю, идти по этому же пути, отвечать глупостью на глупость, но, конечно, никто не отменял взаимность, взаимность надо целенаправленно использовать против устроителей, организаторов, исполнителей таких антироссийских санкций», — подчеркнул глава российского МИД.

Лавров предположил, что Запад «будет закрываться, будет тратить ночи и дни, обсуждая, кому давать шенгенскую визу, сколько раз на въезде в шенгенскую зону спрашивать, за кого он — за красных или за белых, чей Крым».

«Это смешно, эти люди жалки, по большому счету. Но мы не будем самоизолироваться», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Накануне, 31 авуста, «Эксперт» сообщал, что главы МИД стран Евросоюза не смогли согласовать запрет на выдачу шенгенских виз гражданам РФ, поскольку многие высказались против тотальных ограничений. Вместе с тем ЕС решил расторгнуть договор с Россией об упрощенном визовом режиме.