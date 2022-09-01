МАГАТЭ «пропишется» на Запорожской АЭС

Визит генерального секретаря Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси в Энергодар на Запорожскую атомную электростанцию завершился. Предшествовавшие этому события в будущем могут стать основой для сценария кассового блокбастера. Если, конечно, вся ситуация вокруг ЗАЭС не закончится катастрофой континентального масштаба, в целях предотвращения которой Россия и настаивала на приезде главы МАГАТЭ.

Из 14 сопровождавших своего шефа участников миссии агентства большинство останется на ЗАЭС до 3 сентября. Сам Гросси уже отбыл на подконтрольную Украине территорию, а у других специалистов МАГАТЭ завтра и послезавтра будет возможность ознакомиться с положением дел на станции максимально подробно. Инспекционному осмотру будут подвергнуты рабочий зал, реакторы, системы их охлаждения, хранилище ядерных отходов и условия труда персонала. Оценка также будет дана и тому, как объект охраняется.

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Гросси уехал, МАГАТЭ осталось

Помимо коллег из МАГАТЭ, Рафаэля Гросси сопровождали сотрудники ООН и Росатома, а также российские и зарубежные журналисты. За время пребывания делегации на станции, ни один украинский снаряд, как и ожидалось, не разорвался на ее территории. Хотя артиллерийская канонада, по свидетельству участников мероприятия, периодически была слышна.

Стоит отметить, что сегодня на Запорожской АЭС функционировал лишь шестой энергоблок. Да и то только на 60% мощности. Пятый накануне визита инспекторов был выведен в аварийный режим из-за последствий обстрелов. А остальные по той же причине не работают уже не первый день.

В ходе визита миссии МАГАТЭ ей продемонстрировали не только непосредственную работу и инфраструктуру станции, но и многочисленные следы украинских артналетов и атак беспилотников. В том числе и те, по характеру которых можно однозначно определить, откуда был нанесен удар. Рафаэль Гросси внимательно слушал пояснения представителей России и персонала АЭС, в какие-то моменты даже кивал в знак согласия, что попало на видео.

Главе МАГАТЭ было передано открытое письмо, подписанное 20 тысячами жителей Запорожской области. «В районе самой большой атомной станции в Европе — Запорожской — сложилась критическая ситуация. Вооруженные силы Украины ведут регулярные обстрелы территории станции. Господин Гросси, руководители стран-членов МАГАТЭ! Мы, жители Запорожской области, обращаемся к Вам с призывом остановить провокации Украины, направленные на Запорожскую АЭС! Просим Вас решительно осудить действия руководства Украины по эскалации ситуации вокруг Запорожской АЭС и предупредить об ответственности перед мировым сообществом в случае продолжения обстрелов станции», — сказано в документе.

Какое впечатление от посещения станции осталось у Рафаэля Гросси, он постарался пока не афишировать. «Мы провели первичную оценку. Видим самоотверженность персонала и руководства станции. Несмотря на сложную ситуацию и обстоятельства, они очень профессионально выполняют свою работу. Сегодня мы смогли собрать много информации. Ключевые вещи, которые хотелось увидеть, я увидел», — заявил глава МАГАТЭ представителям прессы на выходе.

Рафаэль Гросси добавил, что его команда попытается на днях пообщаться с жителями Энергодара. Очевидно, что интересовать участников миссии будет то, кто, по мнению горожан, их обстреливает. Других официальных комментариев непосредственно в Энергодаре не последовало. Однако позже в своем аккаунте в одной из социальных сетей Гросси подчеркнул, что по итогам визита будет установлено постоянное присутствие представителей международного агентства на станции.

Станцию попытались захватить

Важный момент: делегация МАГАТЭ прибыла на станцию с отставанием от ранее согласованного графика. Накануне была неожиданно проведена встреча с президентом Украины, а сегодня украинская сторона около трех часов не давала добро на пересечение линии разграничения. Объяснение тому, что украинцы старались тянуть время до последнего, есть. Ночью и утром Энергодар подвергся очередному мощнейшему обстрелу, который, как оказалось, являлся прикрытием попытки прямого захвата ЗАЭС со стороны ВСУ.

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Украинские военные рано утром высадили в районе города десант со скоростных катеров, пришедших со стороны северного берега Запорожского водохранилища. Поддержать его должны были спецназовцы, выдвинувшиеся к станции на самоходных баржах. Однако российские военные и Росгвардия, похоже, оказались готовы к такому развитию событий. 60 диверсантов было сразу же после высадки блокировано. Затем большую их часть уничтожили, а баржи с подкреплением расстреляли на воде. Работали ВКС РФ.

«Развязанные в день приезда экспертов МАГАТЭ боевые действия украинских диверсионных групп с артиллерийскими обстрелами ВСУ Запорожской атомной электростанции не оставляют никаких сомнений в заблаговременной подготовке режимом Владимира Зеленского данной военной провокации. Именно с завершением подготовки операции по захвату украинскими диверсантами Запорожской АЭС в день приезда экспертов МАГАТЭ была обусловлена отмена визита Рафаэля Гросси на станцию 31 августа, вместо которой прошла его “внеплановая” встреча с Зеленским. Очевидно, что в случае успеха операции киевского режима по захвату станции, глава МАГАТЭ и эксперты миссии стали бы “живым щитом” украинских диверсантов для недопущения любых действий по их уничтожению подразделениями российских вооруженных сил», — официально заявило сегодня по этому поводу российское Министерство обороны.

Там отметили, что роль миссии МАГАТЭ в таком случае сводилась бы к фиксации нового статус-кво: «Запорожская АЭС перешла под полный контроль Киева». Это, очевидно, сопровождалось бы новой волной громких заявлений Вашингтона и европейских столиц с призывами к России обеспечить «демилитаризованную зону» вокруг АЭС, где должны остаться наблюдатели МАГАТЭ под охраной украинских военных. По мнению Минобороны РФ, позиция Гросси и его команды, всё-таки выехавших на станцию, несмотря на провокации Киева и обстрелы ВСУ, заслуживает уважения. Вместе с тем недоумение вызывает отсутствие публичной реакции на действия Киева в районе Запорожской АЭС со стороны генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Впрочем, молчание хранит не только он. Никаких комментариев не слышно из Вашингтона, Лондона, Берлина. Удивляться молчанию антироссийски настроенной части международного сообщества, пожалуй, уже не приходится. Ну а в Киеве и вовсе заявляют, что никакой попытки захвата украинскими военными не было, и, вообще, все это фейк. В контексте регулярно предъявляемых России обвинений в самообстрелах ей же и контролируемой станции, данная позиция выглядит последовательной. Особенно, на фоне истеричных криков об успехах предпринятой в последние дни отчаянной попытки наступления ВСУ в соседней Херсонской области, обернувшейся колоссальными потерями среди «захисников» Украины и огромным количеством сожженной украинской бронетехники в степи.

Разбор прилетов будет на Совбезе

Очевидно, что попытки «наступа» на Херсон и силового захвата Запорожской АЭС, синхронизированные с инспекцией МАГАТЭ, являлась частью глобального плана по перехвату стратегической инициативы в зоне проведения спецоперации. Кстати, по заявлению представителя пророссийской администрации Запорожской области Владимира Рогова в эфире канала «Россия 1», имеются данные, что сценарий сегодняшней провокации в районе ЗАЭС был разработан при участии британских спецслужб. В этом контексте весьма показательным будет то, продолжатся ли обстрелы станции в ближайшие дни.

Между тем, Россия запросила проведение в понедельник заседания совета безопасности ООН. «В свете непрекращающихся украинских обстрелов ЗАЭС и сегодняшней безрассудной провокации киевского режима, направленной на срыв визита на станцию инспекторов МАГАТЭ, Россия запросила на 6 сентября заседание СБ ООН. На нем мы также предлагаем заслушать Р.Гросси по итогам пребывания его команды на ЗАЭС. Ожидаем и участия Генсекретаря ООН А. Гутерреша», — написал в своем telegram-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Безусловно, данная инициатива в моменте просто необходима. Однако не стоит питать иллюзий. Даже если по итогам визита на ЗАЭС Рафаэль Гросси рискнет обнародовать неудобные для Украины факты об обстрелах на заседании СБ ООН, то любая негативная для Киева резолюция будет заблокирована США и их союзниками. Едва ли опасная ситуация, сложившаяся вокруг атомной станции, окончательно разрешится в начале следующей недели.