Президент Франции Эммануэль Макрон на совещании с французскими послами указал на необходимость считаться с тем, что многие страны не разделяют позицию Запада по украинскому вопросу.

По словам Макрона, необходимо понимать, что многие страны заняли нейтральную позицию относительно событий на Украине. «В странах Африки, Азии и Латинской Америки нам говорят, что это региональный конфликт, последствия которого они испытывают на себе, не понимая, почему», — сказал французский лидер, отметив, что «с точки зрения демографии эти страны представляют значительную часть населения мира».

Ранее Эммануэль Макрон сообщал, что Париж получил гарантии безопасности с российской и украинской сторон для визита миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), которая подвергается регулярным обстрелам.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. «Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», — подчеркнул глава государства. Решение было принято после обращения за помощью ДНР и ЛНР, независимость которых была признана Москвой 22 февраля.