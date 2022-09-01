Максимальная ставка по вкладам вновь снизилась

По итогам третьей декады августа средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по вкладам физических лиц в рублях составила 6,84%. После повышения на 0,03% во второй декаде августа она снизилась на 0,02%. Данные мониторинга опубликованы на сайте ЦБ.

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«Результаты мониторинга в августе 2022 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц: I декада августа — 6,83%; II декада августа — 6,86%; III декада августа — 6,84%», — сообщили в ЦБ.

Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам резко выросла в начале марта — с 8,59% до 20,51% на фоне повышения Центробанком 28 февраля ключевой ставки с 9,5% до 20%. С тех пор она постепенно снижалась, символически поднявшись только во второй декаде августа.

Для справки регулятор привел также действующие сейчас средние максимальные процентные ставки по вкладам по срокам привлечения средств: для депозитов до 90 дней она составила 5,6%; от 91 до 180 дней — 6,48%; от 181 дня до 1 года — 6,46%; на срок свыше 1 года — 6,62%.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбер, ВТБ, Тинькофф банк, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк и банк «ФК Открытие». ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов, вклады с дополнительными условиями, а также вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.

