Международные резервы РФ снизились после переоценки

Международные резервы РФ на 26 августа составили $566,8 млрд, за неделю они снизились на 1,3% или на $7,2 млрд. Это следует из статистики, представленной на сайте Центробанка. Из комментария регулятора следует, что рост произошел в результате отрицательной переоценки.

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«Объем международных резервов по состоянию на 26 августа составил 566,8 млрд долларов США, сократившись за неделю на 7,2 млрд долларов США, или на 1,3%, под воздействием отрицательной переоценки», — пояснили в ЦБ.

На 19 августа международные резервы РФ оценивались в $574 млрд, месяцем ранее, 29 июля, — в $571,2 млрд. Все это время объем резервов менялся в результате финансовых переоценок.

Согласно данным Центробанка, исторического максимума в $643,2 млрд золотовалютный запас РФ достиг 18 февраля 2022 года, однако уже 25 февраля объем резервов снизился до $629,4 млрд, а 4 марта — до $608,9 млрд.

Золотовалютные резервы России состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

