Минфин представил динамику цен на нефть марки Urals

Средняя стоимость российской марки экспортной нефтяной смеси Urals в августе составила $74,73 за баррель, что на 4,7% меньше, чем в июле и на 10% больше, чем в августе прошлого года. За январь-август цена основного товара российского экспорта сложилась в размере $82,13 за баррель, следует из информации, представленной на сайте Минфина.

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«Средняя цена на нефть марки Urals в августе 2022 года сложилась в размере $74,73 за баррель, что в 1,1 раз выше, чем в августе 2021 года ($68,0 за баррель)», — сообщили в Минфине.

В июле марка Urals стоила в среднем $78,41 за баррель.

Ведомство также привело статистику за восемь месяцев. Согласно данным Минфина, средняя цена на нефть Urals в январе-августе сложилась в размере $82,13 за баррель, при этом в аналогичном периоде прошлого года она составляла $65,10 за баррель.

