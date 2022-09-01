Московский производитель огнеупоров расширяет деятельность исследовательского центра

Московский научно-технический центр (НТЦ) «Бакор» запустил новое направление работы своего исследовательского центра. Он начал принимать заявки на проведение официальных лабораторных анализов керамических огнеупоров. Об этом сообщил 1 сентября руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Керамические огнеупорные материалы применяют в металлургической отрасли, а также используют при конструировании высокотемпературных промышленных печей, реакторов, турбин и ракетных двигателей.

«Московские промышленные предприятия уделяют особое внимание научно-исследовательской деятельности. Собственные центры разработки помогают компаниям расширять ассортимент, а также увеличивать объемы выпуска и продаж, — сказал Владислав Овчинский. — В мае этого года лаборатории научно-технического центра “Бакор” получили специальную аккредитацию для проведения официальных испытаний. Уже сегодня его исследовательский центр начинает принимать заявки от внешних заказчиков на проведение материаловедческих анализов».

В НТЦ компании установлено современное оборудование, которое позволяет проводить исследования и анализировать материалы по нескольким направлениям: по составу, химическим и физическим свойствам. Раньше его возможности использовали только для собственного производства.

«Теперь центр получил возможность проводить официальные контрактные испытания и выдавать соответствующие заключения сторонним заказчикам. Среди изделий, на которые распространяется аккредитация, – огнеупоры, химически- и термостойкие керамические изделия, теплоизоляционные огнеупорные изделия», – прокомментировал генеральный директор НТЦ «Бакор» Борис Красный.