Не спеша, но глубоко: франк продолжает погружение

Индекс доллара вырос в четверг выше 109, поднявшись после турбулентности на последних сессиях до самого высокого уровня за 20 лет. Все это стало следствием того, что Федеральная резервная система, похоже, намерена удерживать процентные ставки на более высоком уровне до тех пор, пока инфляция не вернется к целевому показателю. Естественно поэтому, что валюты-партнеры теряют свои позиции по отношению к «американцу».

У швейцарского франка, впрочем, есть собственные поводы слабеть, и динамика валюты лишний раз это подтверждает: на текущей неделе на Forex наблюдается активное и достаточно глубокое падение пары CHF / USD. Сейчас франк торгуется на новом двухлетнем минимуме, а RSI на всех дневных, недельных и месячных графиках находится на территории перепроданности.

Это означает, что, по всей видимости, распродажи в паре продолжатся. Ситуацию не меняют даже попытки швейцарца периодически корректироваться — например, утром 1 сентября франк подрастает на символические 0,15%, до 1,023 за доллар.

Скованные одной цепью

Швейцарский франк неуклонно снижается по отношению к доллару со второй декады августа, подтверждает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Только за это время пара usd/chf поднялась с 0,937 до 0,981 — то есть, почти на 5%. Это, правда, связано в основном не со швейцарской, а с американской валютой. Ралли доллара происходит из-за мощных сигналов ФРС США об ужесточении кредитно-денежной политики в бескомпромиссной борьбе с инфляцией, невиданной за последние 40 лет. «Жертвой» повышения ставок Резерва становится и франк.

Казалось бы, говорит эксперт, не стало исключением и открытие торгов в новом месяце. 1 сентября началось движением с 0,975 к 0,981. Однако уже утром вышли данные по потребительской инфляции в Швейцарии в августе. Она поднялась до 3,5% год к году при прогнозе 3,4%. Кроме того, вышедшие данные о розничных продажах в июле показали их рост на 2,6% при прогнозе 0,9%. Такое повышение показателей стало поводом для приостановки снижения франка и коррекции к 0,9760.

В целом швейцарская экономика находится в гораздо лучшем состоянии, чем экономики остального Старого Света — в частности, с еврозоны и Великобритании. Более высокие темпы роста ВВП, низкая инфляция и безработица дают, соответственно, преимущество и швейцарской валюте. Если евро и фунт находятся на многолетних максимумах перед долларом, то франк чувствует себя гораздо лучше.

Тем не менее, указывает Гойхман, перед долларом он меркнет именно из-за общей силы американца и настроя рынков на его рост. Поэтому в принципе можно предполагать его движение на ослабление и далее, по направлению к 0,9900. И даже к паритету 1,0000, где он уже был в мае-июне 2022 года.

На текущей неделе самым важным для пары станет выход данных по рынку труда в США в пятницу. При позитивном изменении занятости и зарплаты в Штатах доллар может продолжить ралли. Тогда как негатив в данной сфере способен усилить его коррекцию — по отношению к франку она может дойти до 0,9600—0,9650.

По отношению к рублю, добавляет Гойхман, франк стабилен с июня 2022 года, находясь бок о бок с долларом в районе 60 руб. И, вероятно, динамика будет наблюдаться схожая с парой доллар/рубль — то есть, мы увидим стремление к 62—63 руб./франк в сентябре.

Консерваторам на заметку

Швейцарская валюта в последние месяцы, как и иные западные валюты, достаточно токсична для россиян. Есть ограничения на покупку, переводы, риски заморозки счетов, высокие комиссии. Например, брокер БКС с 5 сентября исключает франк из перечня ликвидного имущества для принятия в обеспечение по сделкам.

И все же в августе швейцарский франк проявил все свои качества одной из главных защитных валют, обновив четырехмесячный максимум к доллару, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. В то же время евро в паре с ним всего лишь немного отскочил от двадцатилетнего минимума, который затем переписал. Конечно, на фоне роста американской валюты, возобновившегося во второй половине месяца, и швейцарский франк сдал позиции — тем более, что его затрагивают риски географической близости украинского конфликта, а также вызванного им энергетического кризиса в ЕС.



Тем не менее, предполагает аналитик, скорее всего, швейцарский франк и дальше по большей части будет демонстрировать стабильность, особенно в долгосрочной перспективе. Вероятно, пара USD/CHF продолжит консолидироваться вокруг уровня 1. В краткосрочной перспективе возможна коррекция в район 0,957, где находится важная поддержка.



На московской бирже, напоминает Дмитрий Бабин, еще с 14 июня приостановлены торги швейцарским франком — из-за санкционных проблем с международными расчетами. В наличной же форме он у нас достаточно редко встречается. Тем не менее, на долгосрочном горизонте, уверен эксперт, франк все же останется одной из самых надежных валют, в которой необходимо держать хотя бы часть долгосрочных консервативных сбережений.