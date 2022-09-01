На рынке российской нефти появился новый крупнейший игрок

В августе, сообщает Bloomberg, в индийские порты пришло рекордное (для Индии) количество танкеров с российской нефтью марки ESPO – 6. В последний летний месяц каждый пятый танкер, привозивший «черное золото» на индийские НПЗ был из России.
«Раньше в Индии к нефти ESPO относились прохладно,- объясняет аналитик Vortexa Ltd. Эмма Ли.- Сейчас же она идет непрерывным потоком. Плавание в Индию занимает больше времени, но индийцы продолжат ее покупать до тех пор, пока их будут устраивать цены и пока им не станут реально угрожать вторичные санкции».
За последние полгода Индия не только пришла на рынок российской нефти, на котором она раньше присутствовала чисто формально, но и стала его лидером. Покупают индийские НПЗ, естественно, не только нефть марки ESPO, кстати, «любимую» марку китайских нефтепереработчиков, но и марки Urals, которая раньше шла в Европу.
Нефть ESPO дешевле привычной для Индии нефти с Ближнего Востока. По мнению экспертов и трейдеров, российская нефть вероятно вытеснит или, как минимум, очень сильно потеснит нефть из Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.
В июле танкеров с российской нефтью было 5, т.е. на один меньше, чем в августе. В основном нефть марки ESPO идет в такие порты, как Вадинар, Сикка, Парадип и Мундра. Рядом с терминалами находятся работающие на ней как государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), например, принадлежащие Indian Oil Corp., так и НПЗ, принадлежащие частным компаниям, в том числе Reliance Industries Ltd и Nayara Energy Ltd.
Раньше индийские НПЗ предпочитали не покупать нефть марки ESPO, потому что ее перевозят на небольших танкерах. Везти же всего лишь 100 тыс. тонн нефти на такие большие расстояния из российского дальневосточного порта Козьмино раньше было нерентабельно. Поэтому раньше нефть ESPO шла в Китай, Японию и Южную Корею, которые получали на троих 30-35 грузов в месяц. Однако сейчас ситуация изменилась благодаря солидным скидкам, которые предлагает покупателям Москва.