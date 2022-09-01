На рынке российской нефти появился новый крупнейший игрок

В августе, сообщает Bloomberg, в индийские порты пришло рекордное (для Индии) количество танкеров с российской нефтью марки ESPO – 6. В последний летний месяц каждый пятый танкер, привозивший «черное золото» на индийские НПЗ был из России.

«Раньше в Индии к нефти ESPO относились прохладно,- объясняет аналитик Vortexa Ltd. Эмма Ли.- Сейчас же она идет непрерывным потоком. Плавание в Индию занимает больше времени, но индийцы продолжат ее покупать до тех пор, пока их будут устраивать цены и пока им не станут реально угрожать вторичные санкции».