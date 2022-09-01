Правительство запланировало ослабить рубль покупкой «дружественной» валюты

Правительство РФ рассматривает возможность купить «дружественных» валют, в том числе юаней, на $70 млрд (около 4,4 трлн рублей), чтобы замедлить укрепление рубля перед переходом к новому бюджетному правилу, сообщает Bloomberg. По данным агентства, это предложение получило поддержку 30 августа на специальном совещании высших должностных лиц правительства и Центробанка.

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«В новой ситуации накапливать ликвидные валютные резервы на будущие кризисы крайне сложно и нецелесообразно. Замороженные $300 млрд не помогли России, напротив, они стали уязвимостью и символом упущенных возможностей», — говорится в подготовленной к этой встрече презентации.

При этом указывается, что даже покупка валют «дружественных» стран сейчас проблематична. Так, продажа активов в юанях «требует отдельного соглашения с Китаем, которое будет очень трудно получить в условиях кризиса», дирхам ОАЭ подвержен «высоким политическим рискам», а турецкая лира может обесцениться. Однако в краткосрочной перспективе, когда доходы от энергетического экспорта могут привести к рекордному профициту текущего счета и еще больше укрепить рубль, покупка юаней и других «дружественных» валют должна замедлить эту тенденцию, говорится в документе.

Объем юаней в резервах может достичь $180 млрд, включая покупки, уже сделанные в этом году, пишет Bloomberg. Их планируется потратить в течение следующих трех-пяти лет, чтобы покрыть издержки, связанные с заменой иностранных технологий и переориентацией на новые рынки в Азии.