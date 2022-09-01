Путин сообщил о готовности зарубежных партнеров продолжать сотрудничество с Россией в космосе

Зарубежные партнеры заявляют о готовности продолжать сотрудничество с РФ в космосе.

Об этом сообщил президент России Владимир Путин, передает «Интерфакс».

«В космосе, несмотря на все сложности, наши партнеры объявляют о том, что хотят продолжать сотрудничество», — сказал Путин в ходе открытого урока «Разговор о важном».

Президент подчеркнул, что некоторые направления деятельности в сфере науки и техники без России трудно развивать.

«В физике есть крупные международные проекты с европейскими партнерами, где у нас 70 с лишним процентов участия», — отметил он.

Ранее «Эксперт» сообщал, что, по мнению главы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билла Нельсона, сотрудничество с российскими коллегами находится на высоком уровне. Он рассчитывает на продолжение совместной эксплуатации Международной космической станции (МКС) до 2030 года. Нельсон также подчеркнул, что конфликт на Украине не оказал существенного влияния на совместную российско-американскую работу в космосе, «были лишь некоторые неприемлемые ремарки со стороны бывшего главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина».

На прошлой неделе госкорпорация «Роскосмос» сообщила об успешном завершении испытаний самого мощного в мире жидкостного ракетного двигателя, который предназначен для перспективной ракеты-носителя «Союз-5». Его использование позволит в самом ближайшем будущем повысить экономическую эффективность отечественных космических проектов, дав России ряд преференций в освоении космоса.