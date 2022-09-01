S&P 500: худшее, конечно, впереди

Не борись с ФРС

Основные американские фондовые индексы вчера завершили падением четвертый день подряд. Dow Jones Industrial Average упал на 0,88%, S&P 500 – на 0,78%, а Nasdaq Composite – на 0,56%. С начала месяца каждый из них потерял более 4% – хуже их августовские результаты были в прошлый раз только в 2015 году. Хотя, конечно, с июнем этого года им и не сравниться.

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Трудно поверить, что всего две недели назад некоторые аналитики всерьез говорили о начале нового бычьего рынка. Индекс S&P 500 в тот момент, отыграв больше половины падения от исторического максимума, прибавлял около 19% от июньского минимума. Но подтверждение старой поговорки «не борись с ФРС» вышло жестоким.

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Рынки, разгонявшие «медвежье ралли» вопреки желанию и риторике регулятора, рухнули в конце августа убедительно и синхронно. S&P 500 упал во второй половине месяца более чем на 8%. Но не было класса активов, в котором инвесторам можно было бы безболезненно отсидеться в эти дни.

«Наименее чудовищным доходом», по выражению Bloomberg, было падение на 1,9% его индекса высокодоходных облигаций. В 2,2% он оценил среднее падение U.S.Treasuries, a в 3,9% – потери commodities. В прошлый раз наиболее прибыльный класс активов показывал худшие результаты за месяц в декабре 1981 года.

Инвесторы сбрасывали почти все, опасаясь агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, которое ее представители в ежедневном режиме рисуют все более мрачными красками. Вчера, например, президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила, что необходимо повысить ставки выше 4% к началу следующего года, а их снижения в 2023-м она не ожидает.

Самый плохой месяц

Беспокоит рынок в сентябре не только ставка, которая, как все уже почти уверены, будет поднята на 75 б.п., но и количественное ужесточение (QT, quantitative tightening). ФРС запускает его на полную мощность – ее баланс начнет сокращаться на $95 млрд в месяц.

И если количественное смягчение привело к взлету цен на активы, то обратный процесс ведет к их падению. В 2018 году такое ужесточение привело к обвалу акций и проблемам на межбанковском рынке – тогда QT свернули, а баланс ФРС вновь стал расти.

В апреле он был близок к $9 трлн, а к сентябрю 2023 года должен упасть примерно до $7,7 трлн – более чем на 14%. В 2018-19 годах баланс сократился лишь на $0,68 трлн и это соответствовало 15%. Стратеги Bank of America предположили, что QT приведет к снижению S&P 500 на 7% в следующем году. Скорее всего, они поскромничали.

Это, конечно, проблемы не совсем сентября, но как быстро скажется на рынке процесс откачки ликвидности, все равно никто достоверно не знает. А вот настроение инвесторам это портит. И ведь есть еще репутация сентября самого по себе. Он по меньшей мере с конца XIX века был худшим месяцем года для американских акций.

Как и почти со всеми календарными аномалиями, хороших объяснений этому нет. Хотя плохих – сколько угодно: от конца финансового года в США до традиционных отпусков спекулянтов. В остальном – мистика.

Аналитики за десятилетия пересчитывали все тысячи раз. Разные исследования дают отличающиеся цифры (они зависят от периодов, индексов и, возможно, отношений с арифметикой), но в одном обычно сходятся – доходность отрицательная. Так, вчера свежими расчетами делился с CNBC и Reuters главный инвестиционный стратег CFRA Сэм Стовалл: со времен II Мировой войны снижение S&P 500 в сентябре в среднем составляет 0,56%.

Теория большого пузыря

Но по-настоящему испортил настроение инвесторам сооснователь инвестиционной группы GMO легендарный Джереми Грэнтэм, считающийся экспертом по пузырям. Он эффектно предсказал взрывы ряда из них (Японии в 1980-х, доткомов, ипотечного в 2000-х), в том числе и нынешнего. Вчера Грэнтэм опубликовал статью, в которой утверждает, что происходящее на рынках в этом году точно соответствует схеме, по которой сдуваются «суперпузыри». По его классификации, это редчайший вид огромных пузырей, каковых в истории США было всего три.

«Суперпузыри — это события, не похожие ни на какие другие. Хотя в истории есть всего несколько случаев, которые инвесторы могут изучать, у них есть явные общие черты, — написал он. – Одной из таких особенностей является ‘медвежье ралли’ <…> Ралли этого лета до сих пор идеально соответствовало схеме».

Он пишет, что лопаются такие пузыри в несколько этапов. Сначала происходит откат, как это было в первой половине этого года, когда что-то заставляет инвесторов осознать, что праздник не будет длиться вечно, и оценки делают полшага назад. Затем происходит то, что мы только что видели – большое «медвежье ралли». И, наконец, ухудшаются фундаментальные факторы, а рынок падает до минимума.

Важным доказательством он считает скорость и масштаб «медвежьих ралли». С ноябрьского минимума 1929 года до максимума апреля 1930 года рынок вырос на 46%, восстановив 55% падения от пика. В 1973 году летнее ралли стерло 59% снижения S&P 500 от максимума. В 2000 году NASDAQ вернул 60% потерь всего за 2 месяца. И наконец, в этом году 16 августа S&P 500 отыграл 58%.

Выглядит похоже, но итоговый результат, на взгляд Грэнтэма, может оказаться хуже, чем в исторических примерах. Дело в том, что объединение пузырей в нескольких активах может быть особенно опасным, как это было, например, с переоцененными недвижимостью и акциями в Японии 1989 года.

«Нынешний ‘суперпузырь’ представляет собой беспрецедентно опасное сочетание завышенной оценки активов (облигаций, жилья и акций, которые были критически переоценены и теперь быстро теряют импульс), товарного шока и ‘ястребиной’ позиции ФРС, — написал он. – Каждый цикл индивидуален и уникален, но каждая историческая параллель говорит о том, что худшее еще впереди».