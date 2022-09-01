Президент Казахстана предложил провести внеочередные выборы главы государства этой осенью

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести внеочередные президентские выборы.

«Как вы знаете, очередные выборы президента должны состояться в 2024 году, парламентские в 2025 году. (...) Предлагаю осенью текущего года провести внеочередные президентские выборы», — сказал Токаев в послании народу Казахстана.

Президент подчеркнул, что интересы государства стоят для него превыше всего, поэтому он готов пойти на досрочные выборы, даже под угрозой сокращения собственного срока полномочий.

Токаев также предложил ограничить срок полномочий президента одним сроком в семь лет без права переизбрания. «С одной стороны, семь лет — это достаточный период для реализации любой амбициозной программы. С другой стороны, ограничение президентского мандата одним сроком обеспечит максимальную нацеленность главы государства на решение стратегических задач общенационального развития», — пояснил он.

Помимо этого, президент предложил провести намеченные на 2025 год парламентские выборы в Казахстане в первой половине 2023 года.

В своем послании глава государства объявил амнистию для участников январских столкновений, предложил рассмотреть введение «налога на роскошь» и расширить полномочия муниципальных властей, а также поднять минимальную зарплату и провести реформу судов.