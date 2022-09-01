ЦБ предложил ускорить процедуру ликвидации банков

Центробанк планирует разрешить временной администрации лишенных лицензии банков проводить расчеты с кредиторами первой очереди, продавать их малоценное имущество, списывать или уничтожать неликвид. Соответствующие поправки в законодательство регулятор направил в Минфин для согласования, они позволят ускорить процедуру ликвидации банков и сократить расходы на ее проведение. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник на финансовом рынке и подтвердили в пресс-службе ЦБ.

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«Эти поправки Банк России направил в Минфин для согласования предложения по изменениям в законодательство. Изменения позволят ускорить процедуру ликвидации банков и сократить расходы на ее проведение», — сообщил источник.

В частности, Банк России предлагает наделить временную администрацию полномочиями осуществлять расчеты с кредиторами первой очереди; реализовывать малоценное имущество (стоимостью менее 100 тыс. рублей) и высоколиквидные ценные бумаги, принадлежащие кредитной организации и имеющих устойчивые рыночные котировки; передавать в аренду имущество и филиальную сеть банка; списывать и уничтожать неликвидное имущество.

Согласно действующему законодательству, все эти мероприятия могут проводиться только после признания кредитной организации банкротом в рамках конкурсного производства.

С октября 2021 года в случае отзыва лицензии банков, привлекавших средства граждан, функции временной администрации выполняет Агентство по страхованию вкладов.