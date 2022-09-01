ЦБ расширил тарифный коридор по страхованию ответственности перевозчиков

Указание Банка России, расширяющее тарифный коридор по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчиков за причинение вреда при происшествиях на транспорте, вступит в силу с 12 сентября. Страховщики смогут снизить тарифы для безопасных и ответственных перевозчиков и повысить для аварийных, сообщается на сайте ЦБ.

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«В соответствии с указанием минимальная ставка базового тарифа снизится на 10–25% в зависимости от вида транспорта и типа перевозок. Например, нижняя граница тарифного коридора по перевозкам на регулярных автобусных рейсах опустится на 15%, а на троллейбусных, трамвайных и железнодорожных маршрутах — на 25%. Верхняя граница коридора поднимется на 25% для всех видов транспорта», — говорится в пояснении Центробанка.

Регулятор полагает, что такой подход к ценообразованию будет мотивировать перевозчиков повышать уровень безопасности.

Кроме того, этим же указанием Банк России определил, что максимальный размер расходов на осуществление обязательного страхования должен составлять 20% от страховой премии, а размер отчислений в компенсационный фонд — 3%.