Минобороны РФ сообщило о попытке захвата украинскими военными Запорожской АЭС

Город Энергодар, где находится крупнейшая в Европе Запорожская АЭС, утром 1 сентября подвергся массированному артиллерийскому удару.

Как пишет «Интерфакс», обстрелы города начались около 6:00 мск. Зафиксированы попадания в многоквартирные жилые дома и детский сад.

Погибли как минимум три мирных жителя, рассказали в пресс-службе временной администрации города. «По меньшей мере трое мирных жителей погибли, один пострадал», — сообщили в администрации.

Минобороны РФ между тем сообщило, что Киевом была предпринята попытка захвата ЗАЭС. «Сегодня около 6.00 мск украинские войска двумя диверсионными группами численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции», — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что приняты меры по уничтожению противника, в том числе с применением армейской авиации.

«Кроме того, с 8.00 мск ВСУ ведут артиллерийский обстрел места встречи миссии МАГАТЭ в районе населенного пункта Васильевка и Запорожской АЭС. Четыре снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока», — указывается в пресс-релизе оборонного ведомства.

Подчеркивается, что провокация киевского режима направлена на срыв прибытия рабочей группы МАГАТЭ на атомный объект.

В Энергодаре ожидают приезда специалистов Международного агентства по атомной энергии в ближайшее время. Эксперты намерены ознакомиться с ситуацией на Запорожской АЭС, которая в последние недели подвергается интенсивным обстрелам.