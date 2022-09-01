Путин простился с Михаилом Горбачевым перед поездкой в Калининград

Прощание с Михаилом Горбачевым пройдет с элементами государственных похорон; президент РФ Владимир Путин на церемонии присутствовать не сможет.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

«Там будут элементы государственных похорон в том плане, что будет почетный караул. Будет организовано прощание. В данном случае здесь государство будет оказывать помощь в организации этих похорон», — уточнил представитель Кремля.

Он рассказал, что Владимир Путин простился с Михаилом Горбачевым перед своей поездкой в Калининград. «Перед выездом президент заехал в Центральную клиническую больницу, попрощался с Михаилом Сергеевичем Горбачевым», — сообщил Песков. По его словам, глава государства положил цветы к гробу политика.

Пресс-секретарь президента пояснил, что из-за рабочего графика у Владимира Путина не будет возможности попрощаться с Горбачевым в рамках общей церемонии.

Ранее дочь Михаила Горбачева Ирина рассказала, что похороны единственного президента СССР состоятся в субботу, 3 сентября, на Новодевичьем кладбище. Церемония прощания с политиком должна пройти в Колонном зале Дома союзов. Как сообщали в фонде Горбачева, ее организует служба протокола президента РФ.

Горбачев скончался вечером 30 августа. Ему был 91 год. Его похоронят рядом с супругой Раисой, которая ушла из жизни в 1999 году.