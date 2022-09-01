В Ленинградской области возобновил работу завод IKEA

В Тихвине (Ленобласть) в рамках предпродажной подготовки предприятия возобновила свою работу фабрика IKEA.

Название и руководство фабрики не поменялись, передает ТАСС.

Другие российские заводы IKEA возобновят работу 5 сентября, рассказал агентству органайзер профсоюза лесных отраслей Александр Илларионов. «Тихвин вышел 1 сентября, 5 числа выйдут Вятка и Новгород. 500 оставшихся сотрудников будут работать в две смены: неделю работают, неделя простой. Будем спрашивать работников о первых впечатлениях», — сообщил Илларионов, добавив, что директор предприятия остается прежним и теперь также возглавляет фабрику в Вятке (Кировская область).

По данным профсоюза, предпродажная подготовка предприятия начинается в этом месяце. Сделку по продаже планируют осуществить в до конца года.

«ИКЕА Индастри Тихвин» — лесопильный завод и мебельная фабрика. Предприятие зарегистрировано в 2000 году, оно принадлежит компании IKEA и включено в перечень системообразующих предприятий Минпромторга РФ. Генеральным директором компании является Вадим Щербаков.

IKEA приостановила работу магазинов и производство в РФ в начале марта; в июне стало известно о том, что сеть покидает российский рынок. Компания объявила, что продаст свои фабрики в России, и заявила, что не сможет возобновить продажи в обозримом будущем на фоне ухудшения ситуации с бизнес-процессами и цепочками поставок. Все сотрудники в РФ будут уволены по соглашению сторон, компания обещает помочь им найти работу; выплачивать зарплаты планируется в течение трех месяцев.

В середине августа управляющее магазинами IKEA в России ООО «Икеа дом», единственным участником которого выступает холдинговая структура IKEA, Ingka Holding Europe B.V, приняло решение о ликвидации юрлица.

В России у IKEA работали 14 магазинов в торговых центрах «Мега», а также несколько магазинов городского формата «ИКЕА Сити» и дизайн-студий. Кроме того, у сети четыре фабрики в РФ: в подмосковном Есипово, в Тихвине, а также в Великом Новгороде и Кировской области.

Сообщалось, что фабрики IKEA в России могут купить АФК «Система» или Hoff.