В Москве погиб председатель совета директоров «Лукойла»

Председатель совета директоров компании «Лукойл» Равиль Маганов скончался в результате падения из окна столичного госпиталя.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, тело Маганова было обнаружено около здания Центральной клинической больницы на улице Маршала Тимошенко около 7:00. Смерть наступила от множественных травм.

По данным РЕН ТВ, 67-летний нефтяник проходил лечение в отделении, располагавшемся на шестом этаже.

В настоящий момент выясняются обстоятельства трагедии, на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Равиль Маганов возглавил совет директоров крупнейшей российской частной нефтяной компании в 2020 году. В 1977 году будущий топ-менеджер окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. Губкина по специальности «горный инженер по технологии и комплексной механизации разработки нефтяных и газовых месторождений». Работал в «Лангепаснефтегазе», с 1993 года — в «Лукойле». С 1994 года занимал пост первого вице-президента компании.