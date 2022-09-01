В Еврокомиссии начали изучать возможность 15-процентного сокращения спроса на электричество

Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи заявил, что в ЕК изучается возможность снижение в странах Евросоюза спроса на электричество по аналогии с планом по сокращению спроса на газ в 15%.

Он отметил, что вопрос долго обсуждался в Европейской комиссии; в настоящий момент идет работа над долгосрочной реформой рынка электроэнергии. «Мы сейчас оцениваем различные инструменты. По каждому из них есть как преимущества, так и недостатки», — заявил Макфи на брифинге в Брюсселе.

По его словам, планы сокращения спроса на электроэнергию были озвучены ранее сегодня заместителем главы генерального директората ЕК по энергетике Метильдой Версдорфер на слушаниях в Европарламенте.

«Электричество представляет собой сферу, которая позволила бы нам экономить средства. Но на данный момент несколько преждевременно сообщать вам, какие меры рассматриваются комиссией», — посянил представитель ЕК.

На днях председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готовит срочные меры и структурную реформу рынка электроэнергии, отмечает агентство. «Резкий рост цен на электричество ясно указывает на пределы нынешнего функционирования рынка. Он был сформирован в совершенно ином контексте. Вот почему мы сейчас работаем над срочным вмешательством и структурной реформой рынка», — сказала фон дер Ляйен.

Евросоюз 5 августа официально утвердил программу сокращения потребления газа на 15% зимой. По мнению, в частности, главы Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клауса Мюллера, это в том числе позволит стабилизировать цены на «голубое топливо».