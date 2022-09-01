Владимир Путин рассказал российским школьникам о целях спецоперации на Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что целью специальной военной операции является ликвидация антироссийского анклава, который создается на территории Украины.

Об этом пишет «Интерфакс».

«На территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране. Поэтому ребята наши, которые там воюют, защищают и жителей Донбасса, и защищают саму Россию. И это, безусловно, заслуживает поддержки всего общества», — сказал глава государства во время общения со школьниками на открытом уроке «Разговор о важном», который прошел в Калининграде.

Затрагивая тему обвинений в адрес Москвы, которая, по мнению Запада, проявляет агрессию в отношении Киева, президент РФ отметил, что после госпереворота 2014 года жители Крыма, а также ДНР и ЛНР «в значительной своей части» не захотели признать результаты этого переворота», в результате чего «против них фактически начали войну», которая длилась восемь лет.

«Наша задача, наша миссия, солдат, ополченцев Донбасса — эту войну прекратить, защитить людей и, конечно, защитить саму Россию», — подчеркнул российский лидер.

Также он отметил, что «у Украины никогда не было государственности до образования Советского Союза»; после 1917 года создавались «всякие квазигосударства», а при формировании СССР возникла и Украина. «Компартия, которая находилась тогда у власти, сформировала союзные республики, передав в Украину значительную часть исторических российских территорий, включая Донбасс, хотя жители Донбасса этого не хотели. И об этом свидетельствуют документы», — пояснил Путин.

По его словам, изначально Луганск и Донецк должны были войти в состав России. «А потом Владимир Ильич Ленин сказал: Надо перерешать. И отдали в формирующуюся Украину. И никто же этого там не знает», — отметил президент.

Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Решение было принято после обращения за помощью ДНР и ЛНР, независимость которых была признана Москвой 22 февраля.