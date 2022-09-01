Владислав Овчинский: Промышленники Москвы представили продукцию бизнесменам Египта

Несколько бизнес-миссий в Каире и Александрии провел центр «Моспром» в конце августа. Мероприятия направлены на поиск новых партнеров и расширение торгово-экономических связей, они позволят предпринимателям столицы запустить экспортные поставки в Египет. Об этом сообщил 1 сентября руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Несмотря на западные санкции и сложности в логистике, московские компании продолжают осваивать новые рынки сбыта и налаживать международное сотрудничество. Для продвижения столичной продукции за рубежом Центр “Моспром” организовывает специальные бизнес-миссии и профильные выставки. Например, с 22 по 25 августа столичные промышленники провели более 150 b2b-встреч с египетскими байерами», – рассказал Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что несколько компаний по итогам переговоров уже находятся на стадии заключения контрактов.

Так, производитель межкомнатных дверей планирует подписать сразу три контракта с компаниями Египта на поставку своей продукции. Сейчас стороны обговаривают детали.

Египетский дистрибьютор систем и безопасности и удаленного визуального управления выразил интерес к тому, чтобы стать эксклюзивным представителем московского производителя современных средств связи. Он посетит производство в Москве, после чего состоится новый раунд переговоров о сотрудничестве.

А московский производитель досмотрового оборудования провел несколько встреч, на которых обсудили пути решения проблем в экспортных поставках. Так, стороны наметили логистический маршрут из России в Египет через Дубай. Кроме того, крупный дистрибьютор международных компаний намерен показать каталог его товаров своим местным партнерам.

Напомним, что «Моспром» предоставляет индивидуальную поддержку экспорту промышленности и продукции агропромышленного хозяйства. Специалисты центра бесплатно помогают московским компаниям искать контрагентов и проводить переговоры с потенциальными партнерам за границей.