Запрет пропаганды нетрадиционных отношений: «Необходимо восполнить юридический пробел»

Безусловный приоритет семейных ценностей

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части запрета информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения» поступил в Госдуму 18 июля. Его внесли депутаты Нина Останина (КПРФ), Ольга Алимова (КПРФ), Яна Лантратова («Справедливая Россия — за правду»), Николай Бурляев («Справедливая Россия — за правду»), Алексей Журавлёв (ЛДПР) и Алексей Корниенко (КПРФ).

В пояснительной записке авторы законопроекта №165975-8указывают, что сейчас на законодательном уровне отсутствует запрет на пропаганду отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений.

В законопроекте поднимается вопрос запрета пропаганды нетрадиционных отношений. «Необходимо восполнить юридический пробел», —сказала «Эксперту» Нина Останина, председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей. В российском законодательстве существуют наказания за пропаганду наркотиков, организацию экстремистских сообществ и пропаганду экстремизма, а также за склонение к суициду. «Данный перечень дополняется запретом пропаганды сексуальных девиаций», — сказала Останина, отметившая проблемы пропаганды ЛГБТ-ценностей через театр, культуру и массовые мероприятия.

В пояснительной записке авторы законопроекта №165975-8указывают, что сейчас на законодательном уровне отсутствует запрет на пропаганду отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений.

Нина Останина рассказала о причинах внесения законопроекта в Госдуму. «Законопроект был внесён из-за агрессивного навязывания ценностей ЛГБТ и бесконтрольной пропаганды сексуальных девиаций в социальных сетях. Всё это заместило пропаганду традиционных семейных ценностей, что повлияло на распад института семьи», — сообщила она.

Дополнительным поводом для внесения законопроекта стало учреждение с 28 июня 2022 года праздника — Дня семьи любви и верности. «Государство предприняло меры материального (материнский капитал) и духовного характера — Президент учредил государственный праздник День семьи, любви и верности», — рассказала Останина. Она уверена в поддержке этого законопроекта большинством россиян.

В пояснительной записке к законопроекту присутствуют отсылки к поправкам в Конституцию (2020 года). Например, в ней говорится о необходимости особой защите семьи, материнства, отцовства и детства со стороны государства и их значении в обеспечении непрерывной смены поколений (отсылка к пункту ж.1, части 1 статьи 72 Конституции РФ, добавленному в результате поправок в Конституцию в 2020 году).

«В связи с этим необходимо установить меры, направленные на обеспечение интеллектуальной, нравственной и психической безопасности общества, в том числе в виде запрета совершать действия, направленные на популяризацию отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений», — сообщают её авторы.

Четыре поправки

Авторы законопроекта предложили дополнить ряд пунктов и статей федеральных законов. Так, в п. 6 ст. 10 ФЗ №149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» предлагается запрет на распространение информации, направленной на «отрицание семейных ценностей и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений».

Пункт 1 части 5 статьи 15.1 ФЗ№149 предлагается дополнить подпунктом «л» (об информации, «отрицающей семейные ценности, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения») для включения в реестр сведений с содержанием информации, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

Напомним, что в качестве мер ответственности за правонарушения в сфере информации информационных технологий и защиты информации в статье 17 ФЗ №149 указаны дисциплинарная, гражданско-правовая, административная или уголовная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В абзац четвёртый статьи 5.1 ФЗ № 126 от 22.08.1996 «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» предлагается включить запрет на выдачу кинотеатрам прокатных удостоверений для фильмов, пропагандирующих «отрицание семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений».

В абзац 1 статьи 4 ФЗ № 2124-1 от 27.12.1991 «О средствах массовой информации» предложен запрет на распространение материалов, пропагандирующих «отрицание семейных ценностей и нетрадиционные сексуальные отношения» с помощью СМИ.

Напомним, что нарушения статьи 4 («Недопустимость злоупотребления свободой массовой информации») ФЗ № 2124-1 регламентируются статьей 59 («Ответственность за злоупотребление свободой массовой информации) ФЗ № 2124-1. Злоупотребление свободой массовой информации влечет за собой дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Законопроект направлен в Совет Госдумы, зарегистрирован и должен быть расписан для получения заключения профильным Комитетом по информационной политике и по культуре. Нина Останина в беседе с «Экспертом» сообщила и о том, что в осеннюю сессию Госдумы предстоят общественные обсуждения внесенных поправок.

Изменения, предлагаемые Заксобранием Севастополя

В настоящее время пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений ограничена статьёй 6.21 КоАП РФ «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Наказание по ней для физических лиц составляет 50-100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — 1 млн рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Под пропагандой в статье 6.21 КоАП РФ понимается распространение информации, направленной на формирование у несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, искаженного представления о социальной равноценности нетрадиционных и традиционных сексуальных отношений, а также навязывание информации, вызывающей интерес к таким отношениям.

Заксобрание Севастополя предложило изменить наказание за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений путём ужесточения штрафов и изменения статьи за неё. 7 июня в Госдуму был внесён подготовленный им законопроект №138702-8«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

Авторы предложили дополнить КоАП РФ статьёй 6.37 («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений»), а статью 6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних») признать утратившей силу. В пояснительной записке они указывают на необходимость разумной защиты прав меньшинств в демократическом государстве. При этом на фоне угроз общепринятому образу жизни в сфере семьи и брака необходима защита «культуры большинства», в том числе путём введения дополнительного нормативно-правового регулирования.

В проекте статьи 6.37 КоАП РФ авторы предлагают штрафы за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений: от 100 тысяч до 500 тысяч рублей для физических лиц, для должностных — лиц от 500 тысяч до 1 млн рублей, для юридических лиц — 10 млн рублей(либо приостановку деятельности до 90 суток).



В законопроекте указаны действия, которые должны подпадать под понятие пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Это распространении информации, пропагандирующей привлекательность нетрадиционных сексуальных отношений и вызывающей интерес к ним. А также — информации, направленной на формирование представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений.

Законопроект №138702-8не получил заключения Правительства по статье 83 Регламента Государственной Думы и отправлен авторам с предложением внести в соответствии с Регламентом. Так как законопроект не рассматривался в Госдуме, он не отклонялся.