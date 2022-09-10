Акция недели: «Полиметалл» ждет разделения бизнеса

Эта неделя была не лучшей для российского рынка: Индекс Мосбиржи упал по ее итогам на 1,84%. Но некоторые акции в его составе все же показали рост и лидером среди них стали бумаги Polymetal International plc, прибавившие 6,23%.

Почти весь их рост пришелся на понедельник, когда эти акции взлетали почти на 12%. Этому взлету предшествовало сообщение МосБиржи о том, что акции иностранного эмитента Polymetal International plc войдут в базу расчета Индекса средней и малой капитализации.

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Теоретически включение в индекс — положительное событие. Инвесторы, ориентирующиеся на него, должны докупать такие бумаги. Но в данном случае всплеска активности не произошло, так как структур, поддерживающих свои портфели в точном соответствии с Индексом средней и малой капитализации, крайне мало.

Однако и негативом это назвать было невозможно, а потенциальный позитив имелся и без того. Акции Polymetal выросли с минимума 25 июля на 92,1% на ожидании о выделения российских активов компании в отдельную структуру.

Группа компаний, добывающая золото и серебро в России и Казахстане, зарегистрирована на острове Джерси и имеет британский листинг. В прошлом году ее выручка оставляла 2,9 млрд долларов, но весной у нее возникли проблемы на традиционных зарубежных рынках сбыта. В июле Polymetal заявила, что «рассматривает возможность изменения структуры группы, которая обеспечила бы обособленное владение активами в зависимости от их юрисдикции».

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«Компания подтверждает, что изучает возможное выделение активов группы в Российской Федерации, — говорилось в ее пресс-релизе. — Если возможная сделка будет завершена, компания сфокусируется преимущественно на активах в Казахстане, производство которых составляет более 500 тысяч унций золота в год, а выручка в 2021 году достигла 984 млн долларов».

Это может означать передачу имущества, прав и обязанностей дочерней компании в РФ и наделение ее статусом публичного обособленного предприятия с последующим распределением его акций между существующими акционерами. Санкционные риски при этом резко снизятся, ради чего все и затевалось. Именно на этот вариант и ставят оптимисты.

Polymetal International в таком случае начинает выглядеть очень дешево. Даже после всего роста последних месяцев его акции сейчас стоят втрое дешевле, чем в начале года, и впятеро ниже уровня двухлетней давности. Так что участники рынка очень ждут новостей. Другое дело, что их пока нет — риски же того, что сделка сорвется или пройдет по менее благоприятному для российских акционеров сценарию, безусловно, существуют.