Кадыров назвал неожиданную цель спецоперации

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале подробно рассказал о целях спецоперации на Украине для тех, кто еще задается вопросом, «для чего это все надо было». По его словам, российские военные борются за традиции, идентичность и духовно-нравственные ценности РФ, а также за религию, торжество справедливости и даже за неприятие ЛГБТ.

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«Мы боремся не только за освобождение мирных людей от многолетнего нацистского произвола. Мы боремся за будущее нашей страны — России, за свои традиции, идентичность, за духовно-нравственные ценности, за религию, за торжество справедливости... Если мы упорно повторяли, что можете, сколько влезет, лелеять и вожделеть свои безликие ЛГБТ-массы, но нам не навязывайте, это всего лишь означало, что у себя мы этого не позволим. Мы не понимаем и не принимаем этого. Но даже и здесь против России вводились санкции. Просто за неприятие ЛГБТ-ценностей», — написал Кадыров.

Кроме того, он упомянул о расширении НАТО, об «истреблении русскоязычного населения Донбасса» и о непрекращающихся спорах по принадлежности Крыма.