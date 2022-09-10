Конашенков доложил об обстановке под Харьковом

ВКС России ударом высокоточного оружия поразили штаб 5-й бригады нацгвардии Украины, пункты временной дислокации подразделений 92-й механизированной бригады и нацформирования «Кракен» в районах Балаклеи и Чугуева Харьковской области, а также пункт управления 54-й механизированной бригады в районе Рай-Александровки ДНР. В результате было уничтожено порядка 300 украинских военнослужащих и до 15 единиц военной техники, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«За сутки поражены семь пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Розовка, Очеретино, Водяное, Новомихайловка и Угледар в Донецкой Народной Республике, Снигирёвка и Новониколаевка в Николаевской области, а также 48 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 178-ми районах», — добавил Конашенков.

Кроме того, по его словам, за прошедшие сутки российские воееные уничтожили шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей, 155-мм гаубицу М777 производства США, а также два взвода реактивной и пять взводов ствольной артиллерии ВСУ. По данным Минобороны, российские средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников и пять снарядов РСЗО HIMARS.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 152 вертолета, 1929 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса, 4870 танков и других боевых бронированных машин, 830 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3375 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5432 единицы специальной военной автомобильной техники», — уточнил представитель Минобороны РФ.

