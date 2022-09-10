Крушение ценового потолка

9 сентября в Брюсселе было проведено экстренное внеочередное заседание Совета министров стран-членов Евросоюза на уровне министров энергетики. Оно закончилось ничем. Только три прибалтийские страны поддержали идею председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен ввести ценовой потолок на российский газ. 15 министров выступили за ограничение цен на весь газ, потребляемый в ЕС. Остальные 9 участников заседания напрочь отвергли ценовой газовый потолок в любом варианте. Сошлись только на том, что через неделю ЕК представит другие предложения по обеспечению энергобезопасности.

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Отрезвляющий сентябрь

Инициатива по введению ценового потолка на российский газ с самого начала её обсуждения в Еврокомиссии казалась мертворожденной. Во-первых, какие именно объемы газа Брюссель собирался лимитировать в стоимостном выражении? С самого начала года, еще до начала специальной операции, страны ЕС бросились закупать американский и катарский СПГ взамен российского трубного. В результате, еще в начале лета импорт продукции «Газпрома» в ЕС упал с прошлогодних 40% до 26%. В целом, по данным «Газпрома», его экспорт в ЕС за первые 8 месяцев этого года сократился на 48%, а с учетом Великобритании — на 49%.

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После окончательной остановки трубопровода «Северный поток—1» 31 августа ежесуточный топливный поток из России в Европу упал на 80%.

Во-вторых, сначала вице-премьер Александр Новак, а затем, накануне на ВЭФ и сам президент Владимир Путин предупредили западных потребителей о прекращении любых поставок углеводородов в те страны, которые введут против нас ценовые ограничения.

Последнее особенно напрягло политиков не только в Будапеште, традиционно выступающего против антироссийских санкций, но и в Берлине, Вене, Риме, Париже и даже в Варшаве. Тем более, что европейским оппонентам наглядно продемонстрировали, как именно Россия станет сопротивляться.

Не успела председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен 2 сентября заявить о необходимости обсудить в официальной плоскости идею антироссийского газового ценового потолка, как в этот же день ремонтная бригада «Северного потока» при участии представителей Simens зарегистрировала на последнем работающем ГПА на КС «Портовая» утечку масла. Прокачка газа после профилактической остановки турбины 31 августа не возобновилась, как было обещано, 3 сентября.

Сторонники «потолка» остались в одиночестве

9 сентября на заседании министров энергетики ЕС только Латвия, Литва и Эстония поддержали фон дер Ляйен. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (от отвечает и за внешнее регулирование энергетики), традиционно выступил против любого ограничения поставок всех российских углеводородов. И вообще призвал отказаться от санкций. Вице-канцлер, министр экономики и окружающей среды Роберт Хабек также не стал защищать идею ценового газового потолка. За ним и большинство остальных европейских министров.

Правда, если верить итальянскому министру экологического перехода Роберто Чинголани, 15 министров все же не против самой идеи административного ограничения газовых цен. Но при условии его введения на всем газовом рынке ЕС. То есть, под пресс ценового потолка могут попасть и Норвегия, США, Катар и Алжир. Норвежское правительство уже не раз успело выразить беспокойство по этому поводу.

Хотя есть предложения заморозить цены (как на газ, так и на электричество), только для конечных потребителей. А разницу между спотовой ценой и конечной оплатить импортерам и перепродавцам за счет госбюджетов.

Но где взять на это деньги? В большинстве стран ЕС и так уже предусмотрены значительные бюджетные средства, которые пойдут на финансовую помощь при оплате энергетических счетов домохозяйств. Дефициты ряда энергокомпаний еще с лета закрываются за счет госбюджетов. Так, немецкая компания Uniper уже получила более 16 млрд евро. Включать печатный станок? Но именно сейчас ЕЦБ безуспешно борется с инфляцией, постепенно повышая кредитные и депозитные ставки.

В итоге министры энергетики предложили ЕК лучше подготовится к разрешению проблем энергетической безопасности. На следующей неделе должен быть официально представлен некий новый план.

Скорее всего, ЕК сделает ставку на ограничение потребления энергии, особенно в пиковые часы. Уже сейчас евробюрократия предлагает на 5% сократить потребление электроэнергии в пиковые часы. Ряд европейских стран, прежде всего Германия и Британия, а также Венгрия и не член ЕС Швейцария, уже ввели жесткие ограничения на потребление газа и электричества. Так, в этих странах температура в частных домах и квартирах не должна превышать 19 градусов, в госучреждениях — 18. За осознанное нарушение в Швейцарии могут посадить на три года.

Предлагаются и другие механизмы. Так, после заседания министров энергетики французский представитель Аньес Панье-Рюнаше призвала, кроме экономии, сосредоточить усилия на платформах единых для ЕС закупок газа, на ограничении финансовых спекуляций и регулировании спотовых рынков газа и электроэнергии. Идею жесткого контроля за ценообразованием на выработку и продажу электричества поддерживает и Роберт Хабек.

Интересно отметить, но крушение ценового потолка на газ в Европе не подействовало пока на разработчиков нефтяного ценового потолка в американском минфине. В этом ведомстве 9 сентября сообщили, что “существенно продвинулись” в создании механизма ограничения цен на российскую нефть. В частности, там собираются исключить из своих расчетов предельной цены премию за фрахт танкеров, который резко подорожал начиная с марта. Предполагается, что цена на нашу нефть не должна превысить суммы расходов на её добычу, очистку и транспортировку до экспортных ворот. По выкладкам авторов этих ограничений, получается не более $40 за баррель.

Однако в незападных странах раздается все больше заявлений (последнее в Индонезии) о неприемлемости ценового потолка на российскую нефть.