Культурный фестиваль «Строганов фест» впервые прошёл в Усолье при поддержке "ЕвроХима"

Первый фестиваль культурного наследия «Строганов фест» состоялся в городе Усолье Пермского края. Фестиваль прошёл при поддержке компании «ЕвроХим». Участники мероприятия через музыку, живопись и современные цифровые технологии познакомились с местными традициями и ремеслами.

Гости «Строганов феста» смогли послушать выступления участников Дягилевского фестиваля разных лет из Санкт-Петербурга, Пскова и Перми. Помимо этого, они бесплатно посетили музеи комплекса «Усолье Строгановское», приняли участие в мастер-классах по старинным ремеслам, посмотрели показ уникальной коллекции традиционных костюмов «Невеста Пармы» и премьеру музейного проекта «Виртуальные миры строгановского Усолья».

В конкурсе "Бефстроганов через столетия" приняли участие 5 команд из пермских ресторанов "Русалочка" (шеф-повар Константин Краснопёров), "Ай да еда" (Михаил Король) и "The Hound" (Александр Смирнов), а также гости фестивали из Екатеринбурга ("Tsekh meat", Дмитрий Цех) и Анапы ("9 лунка", Александр Неверов).

Главным блюдом фестиваля стал бефстроганов, в его приготовлении соревновались повара из разных городов России. Дегустаторами и судьями поварского конкурса выступили кулинарный блогер, шеф-повар и телеведущий Влад Пискунов и председатель попечительского совета Национальной премии «Серебряный лучник», вице-президент Российской Ассоциации рекламных агентств Игорь Писарский. Дополнительно к этому участники смогли ознакомиться с блюдами кухни Северного Прикамья.

Также участники побывали на интерактивных площадках Усольского калийного комбината (входит в «ЕвроХим»), который праздновал день рождения предприятия. Гости фестиваля стали также свидетелями награждения лучших сотрудников комбината.

Фестиваль реализовали при поддержке администрации Пермского края, фонда «Дягилевский фонд поддержки культурных инициатив» и Усольского калийного комбината компании. Подобные мероприятия – это первый этап реализации в Пермском крае масштабной программы «ЕвроХима» «Сохраняем наследие». Ее цель – исследовать, сохранять и продвигать местное культурное наследие и современные художественные практики, а также популяризировать образы культурной и промышленной истории Усолья.