Минобороны сообщило о перегруппировке войск из-под Харькова в ДНР

Для достижения заявленных целей спецоперации по освобождению Донбасса было принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма Харьковской области для наращивания усилий на Донецком направлении, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«С этой целью в течение трех суток проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию Донецкой народной республики. В ходе этой операции проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск», — уточнил Конашенков.

Представитель Минобороны подчеркнул, что в это время по противнику «наносилось мощное огневое поражение с применением авиации, ракетных войск и артиллерии».

«За трое суток уничтожено более двух тысяч украинских и иностранных боевиков, а также свыше ста единиц бронетехники и артиллерии», — уточнил Конашенков.

На видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны, можно заметить, что на военной технике РФ изображен новый символ — круг в треугольнике.

