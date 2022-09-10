Президента Сербии заставляют сделать выбор между Россией и Западом

Ведущие страны Евросоюза при поддержке США потребовали от Сербии сделать выбор между Россией и Западом. Об этом заявил президент республики Александр Вучич в обращении к нации после проведенных переговоров со спецпредставителем ЕС по Западным Балканам Мирославом Лайчаком, советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и советником президента Франции Эммануэлем Бонном, передает ТАСС.

Статья по теме: Зачем Приштина усиливает давление на Белград

«Во время нелегкого разговора большие западные силы при поддержке США и Турции заявили, что на фоне идущего сейчас противостояния Европа должна защищаться, поэтому все должны определиться, с какой стороны занавеса они останутся», — заявил Вучич.

При этом он не уточнил, какой ответ дал на эти требования.

Вучич также отметил, что представители стран Запада призвали его «скорее решать проблему Косово», поскольку это может дать им дополнительные аргументы в противостоянии с Россией.

30 августа в обращении к нации Вучич заявлял, что Сербия больше полугода не вводит санкции против РФ и не думает о том, чтобы менять свою политику, которая показала себя разумной.

