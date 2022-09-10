Псковское дело «Новых людей»

В Псковском областном суде завершился очередной этап судебного разбирательства между региональным отделением партии «Новые люди» и территориальной избирательной комиссией. ТИК изначально отказалась полностью заверять партийный список «нечаевцев» на выборах в городскую думу Пскова, а затем и вовсе решила его не регистрировать.

Это дело могло бы не получить существенного резонанса, однако в итоге превратилось в скандал федерального масштаба. У такого положения вещей есть, как минимум, три причины.

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Во Пскове создан странный прецедент

«Псковское дело» партии «Новые люди» приковало к себе внимание отнюдь не в силу в целом традиционных для соперников «Единой России» жалоб на «репрессии» со стороны региональных властей. Причиной повышенного интереса к псковскому кейсу стала в первую очередь его оригинальность. Проявилась она как в обосновании претензий со стороны избирательной комиссии, так и в рамках реакции оказавшейся под ударом партии.

Во-первых, первоначальным поводом для отказа в заверении списка «Новых людей» стали подписи на заявлениях кандидатов. Избирком поставил под сомнение их подлинность и на основании результатов экспертизы отказался регистрировать сразу 10 кандидатов из списка. Это беспрецедентный случай. В федеральном законе процедура проверки подписей предусмотрена лишь для подписных листов. Никто и никогда не отказывал в регистрации списка из-за подписей на заявлениях кандидатов. Более того, никто в принципе не проверял достоверность этих подписей. А в случае псковских выборов данному типу проверки подверглись лишь документы «Новых людей». Именно поэтому Псков в итоге посетила делегация представителей ЦИК РФ.

Во-вторых, в процессе судебного разбирательства вскрылось наличие в Избирательном кодексе Псковской области прямых противоречий с федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Последний предусматривает лишь одно основание для «обнуления» списков территориальных групп на муниципальных выборах. Для этого необходимо, чтобы из перечня кандидатов выбыли более чем 50% от изначальной численности претендентов.

При этом в законе четко прописано: приведенный в нем список оснований является исчерпывающим, то есть ни один нормативно-правовой акт не может дополнить данный перечень. Одновременно в федеральном законе закреплен принцип его приоритета по отношению к любым иным законодательным актам. И это четко подразумевает, что в случае обнаружения противоречий с другим НПА исполнитель должен руководствоваться именно нормами федерального закона.

Но создатели псковского Избирательного кодекса расширили перечень оснований для аннулирования списков. Для организации муниципальных выборов были скопированы предписания о сокращении числа групп внутри партийного списка, подготовленные федеральным законодателем для кампаний регионального уровня. Они и были в итоге использованы для отмены регистрации списка «Новых людей». В ТИКе заявили о том, что из-за отмены регистрации нескольких кандидатов ряд групп перестали существовать (в них осталось менее двух человек). Оставшееся число групп назвали недостаточным и отказали в регистрации всего списка.

Юридическое противодействие вместо «плача Ярославны»

Избирком использовал региональную норму об отказе в регистрации территориальных групп непоследовательно. На это в ходе судебного разбирательства прямо обратил внимание Олег Захаров, кандидат политических наук, член правления Российской ассоциации политических консультантов (РАПК), в 2017-2021 годах — председатель избирательной комиссии Ярославской области, а сейчас — руководитель Центрального исполнительного комитета партии «Новые люди». «Абсурдность действий ТИК подтверждает позиция ее же представителя, озвученная в ходе судебного заседания», — отметил он.

По его словам, еще во время разбирательства дела в суде первой инстанции, а конкретнее — 1 сентября, прокурор задал представителю избиркома вполне четкий и понятный вопрос: что происходит с территориальной группой кандидатов в том случае, если число ее членов становится меньше двух? Здесь нужно сделать пояснение: минимальное количество кандидатов, согласно нормам Избирательного кодекса Псковской области, должно быть включено в состав группы на момент выдвижения списка равно двум. И представитель комиссии честно ответил: в этом случае группа все равно сохраняется, участвует в выборах и в распределении депутатских мандатов по итогам голосования. Таким образом, как считает Олег Захаров, представитель ТИК сам подтвердил абсурдность толкования и применения закона комиссией.

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«Чтобы понять это, не нужно быть искушенным в вопросах избирательного права. Судите сами: кандидат Максименкова, которую я представляю, была “потеряна” ТИК в решении о регистрации списка кандидатов от 10 августа, потому что другой кандидат из ее группы снял свою кандидатуру, и ТИК посчитала, что группа в составе одного кандидата Максименковой просто “исчезла”. Никаким другим — более-менее юридическим — термином объяснить ее “потерю” между решением о заверении списка, в котором упоминалась ее фамилия, и решением о регистрации, из которого кандидата уже исключили, я не могу. В особенности с учетом того, что оба решения, о заверении и о регистрации списка, принимались в один день, 10 августа, с разницей в десять минут. И в то же самое время комиссия утвердила существование группы кандидатов № 10, хотя в ее составе также остался всего один претендент — Ионенков. Который, подчеркну, преспокойно сохраняет регистрацию до настоящего момента, хотя второй член его группы снял свою кандидатуру 11 августа, и ТИК, ничтоже сумняшеся, 16 августа приняла решение об исключении его из списка. В итоге кандидат Ионенков в списке остался, хотя и пребывает в гордом одиночестве», — рассказал Олег Захаров.

«Каким образом можно резюмировать суть произошедшего? Максименкова, оставшись в группе одна, потеряла статус кандидата вследствие бездействия ТИК, а кандидат Ионенков, будучи в той же самой ситуации, регистрацию сохранил. Ее ТИК Пскова не оспаривает. Это наглядный пример того, что столь “вольная” трактовка закона, которую применяет ТИК и легитимизирует суд первой инстанции в своем решении, не только не имеет никаких законных оснований, но и полностью алогична, внутренне противоречива, противоречит не только закону, но также формальной логике и здравому смыслу», — подчеркнул руководитель ЦИК партии «Новые люди».

Третьей причной выхода «псковского дела» на федеральный уровень стала реакция «Новых людей» на решение избиркома. Она была далека от стандартной. В Псков десантировали сильную юридическую команду. Кроме того, прямую поддержку однопартийцам оказал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, лично посетивший заседания по делу и уже сейчас «бомбардирующий» суды депутатскими запросами. В итоге вместо традиционного «плача Ярославны» со стороны «потерпевшей» партии местные власти столкнулись с весьма ощутимым противодействием.

«Новые люди» решили проблему «возвращения субъектности»

Вечером 8 сентября областной суд ответил отказом на апелляцию «Новых людей». Их партийный список не будет допущен до выборов в псковскую городскую думу. Однако «Новые люди» уже могут рассчитывать на существенные политические дивиденды по итогам «псковского дела». Это касается как имиджа партии, так и восприятия региональной власти избирателями.

«Псковская кампания ярко продемонстрировала некомпетентность местных властей, — заявил по этому поводу Владислав Даванков. — Использовав в борьбе с нашими кандидатами полицию, суды и городской избирком, они фактически лишили выбора 200 тысяч человек. Оскандалились и показали другим регионам, как не нужно использовать административный ресурс. Тогда как наши кандидаты и юристы показали пример законопослушности, мужества и профессионализма. Это не последние выборы в Псковской области. Время покажет, кто по-настоящему борется за интересы людей».

Упорство в борьбе за права своих кандидатов на региональном уровне в совокупности с федеральным резонансом позволило партии решить проблему «возвращения субъектности». С начала спецоперации партии парламентского меньшинства ожидаемо выразили полную поддержку официальной позиции Кремля и призвали общество «сплотиться в борьбе». Тем самым, они поставили своих избирателей перед вопросом: зачем голосовать за партию, которая во всем поддерживает сейчас «Единую Россию», но при этом, в отличие от «медведей», почти не располагает доступом к реальной власти?

Идеологическое тождество «партии власти» и ее конкурентов превратилось в повод для острот. «Псковское дело» позволило «Новым людям» продемонстрировать своей аудитории, что партия не только является оппонентом властей, но и способна достаточно агрессивно и успешно (по крайней мере, в информационном и имиджевом плане) противостоять своему более ресурсному оппоненту.

Будет ли псковский опыт использован прочими альтернативными партиями — покажет время. Однако вполне очевидно, что свои выводы из произошедшего должны сделать и представители властей. Правовое оформление электорального процесса и «контролерский уклон» в работе избиркомов потенциального способны стать фактором дестабилизации политической ситуации в стране. Даже в условиях «консенсуса СВО».