Путин направил краткое поздравление Карлу III по случаю вступления на престол

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму королю Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карлу III по случаю вступления на престол. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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«Ваше Величество, примите искренние поздравления по случаю Вашего вступления на престол. Желаю Вашему Величеству успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго», — говорится в телеграмме российского президента.

Карл III официально провозглашен в субботу королем Великобритании. Прокламацию об объявлении наследника престола монархом приняли члены Совета престолонаследия в Сент-Джеймсском дворце в центре Лондона.

