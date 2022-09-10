Президент Россия и Европа Владимир Путин

Путин направил краткое поздравление Карлу III по случаю вступления на престол

10 сентября 2022, 14:12

В субботу Карла III официально провозгласили королем Великобритании

пресс-служба кремля

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму королю Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карлу III по случаю вступления на престол. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Ваше Величество, примите искренние поздравления по случаю Вашего вступления на престол. Желаю Вашему Величеству успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго», — говорится в телеграмме российского президента.

Карл III официально провозглашен в субботу королем Великобритании. Прокламацию об объявлении наследника престола монархом приняли члены Совета престолонаследия в Сент-Джеймсском дворце в центре Лондона. 
 