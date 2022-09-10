Путин порекомендовал россиянам «удобную и надежную» форму голосования

Президент РФ Владимир Путин принял участие в голосовании на выборах в представительные органы местного самоуправления Москвы, сообщает пресс-служба Кремля. Сделал он это в онлайн-режиме и порекомендовал всем эту «удобную и надежную» форму голосования.

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«11 сентября – единый день голосования в России. Но отдать свой голос можно заранее и дистанционно, что я сейчас и сделал. Это очень удобная, надежная форма голосования. Кто может и хочет ею воспользоваться – рекомендую», — заявил в своем видеообращении Путин.

Президент также выразил надежду на активную позицию россиян и на то, что они «сделают свой выбор».

Накануне зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев разместил в ВКонтакте видео своего голосования на выборах муниципальных депутатов Москвы. Он проголосовал с помощью планшета.

Ранее в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве сообщили, что прошедшей ночью более 93 тыс. москвичей дистанционно проголосовали на муниципальных выборах. Всего же с начала голосования было выдано более 1,1 млн электронных бюллетеней.

Трехдневное голосование на выборах муниципальных депутатов стартовало в Москве в пятницу и продлится до воскресенья. В этом году выборы пройдут в 125 из 146 муниципальных образований столицы.

В России 9-11 сентября проходят выборы 15 глав регионов (14 прямых выборов, в Адыгее — путем голосования в парламенте), депутатов шести заксобраний, 12 советов депутатов административных центров субъектов РФ, а также депутатов органов местного самоуправления.

