Работающим пенсионерам назвали идеальный момент для увольнения

После увольнения работающий пенсионер вправе рассчитывать на индексацию пенсии. Чтобы получить ее быстрее, следует уволиться в последний день месяца, а не в начале следующего, так как неполный месяц будет зачитываться как полностью отработанный и только по его окончании пенсионера исключат из списка трудящихся. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.

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«Вне зависимости от того, уволился ли работающий пенсионер 1 марта (этот день считается последним рабочим днем) или 31 марта, ПФР получит информацию о факте работы этого лица в апреле. И только за апрель этот работник не будет в списках работающих лиц. Отчет за апрель ПФР получит в мае. В июне будет принято решение об индексации, а в июле произведут индексацию», — сообщила Сорокина.

Она пояснила, что Пенсионный фонд ежемесячно получает информацию о работниках. Работодатели передают списки в виде отчета по итогам каждого календарного месяца до 15 числа следующего. Поэтому период работы в течении месяца значения не имеет. Так как информация поступает в ПФР автоматически, идти туда и сообщать о своем «неработающем» статусе для получения надбавки пенсионерам не надо, добавила Сорокина.