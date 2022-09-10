Сфера услуг быстрее других направлений бизнеса наращивает количество предприятий по франшизе

К таким выводам пришли эксперты BUYBRAND, изучив показатели более чем 300 российских компаний - участников рейтинга и выставки BUYBRAND-2022.

Исследование показало, что уменьшение количества открытий франчайзинговых точек произошло в феврале и марте и составило порядка 2-4%. Уже в апреле было отмечено восстановление темпов открытий новых предприятий и небольшой рост, в сравнении с январем 2022 года показатель повысился на 6-7,8%. Существенный прирост новых предприятий, открытых по франшизе, был продемонстрирован уже в июне и июле, на 15 - 17%. Стоит отметить сферу услуг, как бизнес-направление, традиционно быстро реагирующее на внешние факторы. Так, в феврале и марте 2022 года бизнес услуг ушёл в минус на 4%, но уже к маю продемонстрировал бурный рост и превысил показатели начала года на 24%. Общие количественные значения показывают, что рост и падение в сфере услуг превышают в 10 раз сферу питания и в 4 раза ретейл. Во время кризиса последних лет франчайзерами стали предприятия, предоставляющие услуги по максимально широкому спектру направлений, будь то медицинские услуги, доставка - логистика, интернет-торговля, все виды аутсорсинга и другие.

Многие эксперты рынка называют основными причинами роста и быстрого восстановления рост доверия россиян к отечественным франчайзинговым сетям, которые продолжили активную работу в регионах в острый кризисный период начала года, широкомасштабные меры господдержки малого и среднего бизнеса, в том числе и новых предприятий, решение купить франшизу большого количества специалистов, потерявших работу из-за кризиса и заинтересованных в открытии своего дела под руководством опытного франчайзера, известного бренда.

Показательным можно назвать новый вызов, с которым пришлось столкнуться общепиту в этом году. Как самому прогрессивному сегменту, ему удалось эффективно преодолеть период ковидных ограничений, во многом благодаря повсеместному внедрению мобильных приложений и активному взаимодействию с сервисами доставки. В 2022 году ведущим игрокам рынка необходимо было срочно поделить освободившуюся после ухода глобальных игроков потребительскую аудиторию.

Ключевые и самые перспективные компании, такие как STARS COFFEE (экс-Starbucks) и PIMS, примут участие в выставке BUYBRAND Expo-2022, представят новые концепции и коллаборации, в рамках интерактивных сессий посетителям покажут дебютантов франчайзингового рынка, расскажут о будущих стратегиях развития сетей и оригинальных для российского рынка бизнес-идеях.

По результатам традиционного августовского опроса BUYBRAND.RU, проведённого среди читателей портала, более охотно откроют новый бизнес по франшизе - порядка 87% респондентов. Ключевыми факторами в выборе для аудитории стали: надежная финансовая модель бизнеса (более 70% ответов) и отлаженная операционная модель и CRM – 61%. Наиболее острыми угрозами для предпринимательской деятельности сегодня участники опроса определили «сбои налаженных логистических каналов» и «отсутствие доступа к иностранному сырью»- 67%. Самыми слабыми угрозами они посчитали "дефицит квалифицированного персонала" - около 1% респондентов - и "возможные ограничительные меры, связанные с COVID" - менее 3%. Как не ошибиться в выборе франшизы и начать работу с успешным и стабильным франчайзером, можно будет узнать на специализированных сессиях деловой программы BUYBRAND-2022.

«Исследование было приурочено к 20-й юбилей выставке, которую мы проводим в Москве начиная с 2002 года. Мы видим, что общие предпринимательские настроения претерпевают позитивные изменения - от мрачной повестки и оценочных суждений о политическом коллапсе в сторону позитивного импульса и движения вперед. Искренне рады конструктивной тенденции и планируем уже в сентябре собрать предпринимательское сообщество для диалога и взаимодействия на своей площадке»,- отметила Екатерина Сойак, создатель и руководитель BUYBRAND, генеральный директор компании EMTG.