Силовики Курской области переведены на усиленный режим работы

В связи с введением в Суджанском районе Курской области «желтого» уровня террористической опасности, все силовые ведомства региона работают в усиленном режиме. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале, призвав жителей проявлять бдительность.

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«На территории Курской области у нас действует „желтый“ уровень террористической опасности. Поэтому все силовые ведомства работают в усиленном режиме», — сообщил Старовойт.

По его словам, накануне в Суджанском районе начали проводиться оперативно-розыскные мероприятия, которые продолжаются по сей день. Глава региона посоветовал гражданам проявлять бдительность и сохранять спокойствие, а о подозрительных предметах, лицах и автотранспортных средствах оперативно сообщать на номер 112.

Ранее в Telegram-канале администрации Курской области появилась информация о нападении на сотрудников правоохранительных органов.

«Неизвестные напали на сотрудников правоохранительных органов в Суджанском районе, один человек ранен. Ведется поиск подозреваемых», — сообщили в администрации.

