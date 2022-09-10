Собянин назвал главные отличия Москвы от других больших городов мира

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем города. В своем видеопоздравлении он отметил, что Москва стремительно развивается, становится удобнее и привлекательнее, и в мире найдется мало городов, в которых так заботятся о проживающих в них людях.

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«Мы гордимся, что мало городов в мире могли бы сравниться с Москвой. Мало городов в мире, которые так стремительно развиваются, так заботятся о своих жителях. Мало есть больших городов, которые так любят горожане. Мало городов, в которых живет столько трудолюбивых, талантливых людей», — заявил Собянин.

Он также подчеркнул, что день рождения столицы — это «праздник для всей России», так как во все времена Москва играла огромную роль в становлении и жизни страны.

9, 10 и 11 сентября Москва отмечает 875-летие. В столице пройдут более 420 культурных мероприятий. Центральными точками станут 19 площадок, праздничную программу предложат также многочисленные парки, музеи и учреждения культуры.

