S&P 500: никто не хотел покупать

После ряда попыток пробить сильный уровень поддержки в районе 3900 пунктов по индексу S&P 500 рынок акций США переключился в режим «медвежьего ралли». И эту неделю основные американские индексы закрыли в плюс: Dow Jones Industrial Average по ее итогам прибавил 2,66%, S&P 500 — 3,65%, а Nasdaq Composite — 4,14%.
Тем самым была прервана серия из трех подряд недель, завершенных ими в минус. Сам же рост носил во многом технический характер и шел порой вопреки новостному фону. Однако на медвежьих рынках так бывает сплошь и рядом: свежайший пример — ралли американских акций, завершившееся в середине августа.
Медведи зафиксировали прибыль
Подъем на этой неделе начался в среду. Накануне S&P 500 вновь закрылся чуть выше уровня поддержки, а в четверг — еще до открытия торгов — ожидалось выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. И медведи решили покрыть часть коротких позиций, снизив риск и зафиксировав прибыль.
Хотя трехнедельное падение акций и было заслугой Пауэлла, выступившего с «ястребиной» речью в Джексон-Хоуле, основания особенно не рассчитывать на снижение котировок имелись. Рынок был перепродан, уровень поддержки — силен, а после речей председателя ФРС ранее случались и яркие «медвежьи ралли».
Собственно, в этом году после всех четырех подъемов ставки и последующих выступлений Пауэлла акции росли. От желания оратора здесь мало что зависело. Он произносил «ястребиную» речь, а в ней выискивали что-то «голубиное». Сбои в коммуникации с рынками — большая проблема ФРС в последнее время.
Если бы было иначе, медведям было бы проще, ведь сам-то Пауэлл заинтересован в снижении фондового рынка. В США к началу 2022 года домохозяйствам принадлежало ценных бумаг примерно на 60 трлн долларов (это почти втрое больше ВВП) и более двух третей из них были акциями. Падение их котировок ужесточает финансовые условия в стране, а это как раз то, что нужно ФРС для борьбы с инфляцией.
Рынок не услышал ФРС
Поначалу все шло в этом плане неплохо. Как вчера сообщало Reuters, по данным Федрезерва, только за второй квартал этого года американцы стали беднее на 6,1 трлн долларов. И это почти целиком заслуга акций, которые унесли 7,7 трлн долларов (недвижимость и некоторые другие активы дорожали). Такие события очень влияют на самоощущение и поведение. Возможны разные оценки, но речь точно могла идти о снижении расходов потребителей на сотни миллиардов долларов.
Однако летом акции стали быстро дорожать, не слушая «ястребиных» заявлений ФРС, которой лишь в августе удалось организовать обвал. Но и теперь, после трех недель падения, индексы заметно выше, чем в середине июня (прирост можно оценить в 3 трлн долларов). Так что Пауэлл в четверг очень старался, рассказывая в Институте Катона, какой он «ястреб». Но впустую —рынок вновь перестал слушать регулятора.
Началось это еще в среду, когда акции взлетели после «ястребиного» выступления вице-председателя ФРС Лаэль Брейнард. В четверг и пятницу схожие заявления целого ряда президентов федеральных резервных банков также были просто проигнорированы.
Инвесторы продают
Как писал вчера Bloomberg, «инвесторы бросили вызов ястребиным заявлениям ФРС». Но это творческое преувеличение, хотя на рынке и идут разговоры, что уже во вторник данные об инфляции окажутся чудо как хороши, а регулятору придется смягчиться. Да только фантазии такого типа возникают в ходе каждого «медвежьего ралли». Инвесторы же ни о чем с ФРС не спорили — они-то как раз продавали акции.
По данным Refinitiv Lipper, на этой неделе они вывели $14,83 млрд из фондов акций США, зафиксировав самый большой отток с 15 июня. Стратеги BofA, ссылаясь уже на EPFR Global, вчера называли немного меньшую цифру (10,9 млрд долларов), но и это максимум с начала лета.
Розничные инвесторы — одни из самых стойких покупателей — тоже сдались. В конце прошлой – первой половине уходящей недели они, согласно обработанным JPMorgan Chase биржевым данным, впервые с июня перешли к продажам акций.
Институциональные инвесторы на прошлой же неделе, по расчетам Sundial Capital Research, потратили рекордные 8,1 млрд долларов на покупку пут-опционов на акции, страхуясь от обвала рынка. Номинально это больше, чем когда-либо. Но Bloomberg, оценив спрос на хеджирование с поправкой на капитализацию, пришел к выводу, что тот соответствует уровню мирового финансового кризиса 2008 года. Тоже ничего себе.
Победители «медвежьего ралли»
Рост рынка шел во многом по техническим причинам. В четверг число медведей, вынужденных закрывать короткие позиции, выросло. К тому же к ним непрерывно присоединялись системные трейдеры. Например, фонды контроля волатильности, как сообщил Bloomberg стратег Nomura Securities International Чарли МакЭллиготт, в тот день купили акций на 2,1 млрд долларов.
Была и еще одна группа не вполне добровольных покупателей акций – продавцы опционов. В последнее время позиции дилеров приобрели такую структуру, что для их защиты приходится следовать тренду. И по мере роста они вынуждены были приобретать базовые активы, на которые выписали опционы.
Итогом стал взлет индекса S&P 500 выше круглой отметки 4000 — неделя закрыта им на 4067,36 пунктах. Но победители этого ралли зачастую весьма непрезентабельны – побитые, перепроданные акции, потерявшие ранее многие десятки процентов. По ним ведь и скопилось больше всего коротких позиций.
Так что, по итогам недели отслеживаемая Goldman Sachs корзина акций с высокой долей «шортов» взлетела на 8,2%. Она в 2,2 раза обошла S&P 500 и в 3,1 раза — Dow. Вот только едва ли подобный рост может иметь блестящие долгосрочные перспективы.