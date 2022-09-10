S&P 500: никто не хотел покупать

После ряда попыток пробить сильный уровень поддержки в районе 3900 пунктов по индексу S&P 500 рынок акций США переключился в режим «медвежьего ралли». И эту неделю основные американские индексы закрыли в плюс: Dow Jones Industrial Average по ее итогам прибавил 2,66%, S&P 500 — 3,65%, а Nasdaq Composite — 4,14%.

Тем самым была прервана серия из трех подряд недель, завершенных ими в минус. Сам же рост носил во многом технический характер и шел порой вопреки новостному фону. Однако на медвежьих рынках так бывает сплошь и рядом: свежайший пример — ралли американских акций, завершившееся в середине августа.

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Медведи зафиксировали прибыль

Подъем на этой неделе начался в среду. Накануне S&P 500 вновь закрылся чуть выше уровня поддержки, а в четверг — еще до открытия торгов — ожидалось выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. И медведи решили покрыть часть коротких позиций, снизив риск и зафиксировав прибыль.

Хотя трехнедельное падение акций и было заслугой Пауэлла, выступившего с «ястребиной» речью в Джексон-Хоуле, основания особенно не рассчитывать на снижение котировок имелись. Рынок был перепродан, уровень поддержки — силен, а после речей председателя ФРС ранее случались и яркие «медвежьи ралли».

Собственно, в этом году после всех четырех подъемов ставки и последующих выступлений Пауэлла акции росли. От желания оратора здесь мало что зависело. Он произносил «ястребиную» речь, а в ней выискивали что-то «голубиное». Сбои в коммуникации с рынками — большая проблема ФРС в последнее время.

Если бы было иначе, медведям было бы проще, ведь сам-то Пауэлл заинтересован в снижении фондового рынка. В США к началу 2022 года домохозяйствам принадлежало ценных бумаг примерно на 60 трлн долларов (это почти втрое больше ВВП) и более двух третей из них были акциями. Падение их котировок ужесточает финансовые условия в стране, а это как раз то, что нужно ФРС для борьбы с инфляцией.

Рынок не услышал ФРС

Поначалу все шло в этом плане неплохо. Как вчера сообщало Reuters, по данным Федрезерва, только за второй квартал этого года американцы стали беднее на 6,1 трлн долларов. И это почти целиком заслуга акций, которые унесли 7,7 трлн долларов (недвижимость и некоторые другие активы дорожали). Такие события очень влияют на самоощущение и поведение. Возможны разные оценки, но речь точно могла идти о снижении расходов потребителей на сотни миллиардов долларов.

Однако летом акции стали быстро дорожать, не слушая «ястребиных» заявлений ФРС, которой лишь в августе удалось организовать обвал. Но и теперь, после трех недель падения, индексы заметно выше, чем в середине июня (прирост можно оценить в 3 трлн долларов). Так что Пауэлл в четверг очень старался, рассказывая в Институте Катона, какой он «ястреб». Но впустую —рынок вновь перестал слушать регулятора.

Началось это еще в среду, когда акции взлетели после «ястребиного» выступления вице-председателя ФРС Лаэль Брейнард. В четверг и пятницу схожие заявления целого ряда президентов федеральных резервных банков также были просто проигнорированы.

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Инвесторы продают

Как писал вчера Bloomberg, «инвесторы бросили вызов ястребиным заявлениям ФРС». Но это творческое преувеличение, хотя на рынке и идут разговоры, что уже во вторник данные об инфляции окажутся чудо как хороши, а регулятору придется смягчиться. Да только фантазии такого типа возникают в ходе каждого «медвежьего ралли». Инвесторы же ни о чем с ФРС не спорили — они-то как раз продавали акции.

По данным Refinitiv Lipper, на этой неделе они вывели $14,83 млрд из фондов акций США, зафиксировав самый большой отток с 15 июня. Стратеги BofA, ссылаясь уже на EPFR Global, вчера называли немного меньшую цифру (10,9 млрд долларов), но и это максимум с начала лета.

Розничные инвесторы — одни из самых стойких покупателей — тоже сдались. В конце прошлой – первой половине уходящей недели они, согласно обработанным JPMorgan Chase биржевым данным, впервые с июня перешли к продажам акций.

Институциональные инвесторы на прошлой же неделе, по расчетам Sundial Capital Research, потратили рекордные 8,1 млрд долларов на покупку пут-опционов на акции, страхуясь от обвала рынка. Номинально это больше, чем когда-либо. Но Bloomberg, оценив спрос на хеджирование с поправкой на капитализацию, пришел к выводу, что тот соответствует уровню мирового финансового кризиса 2008 года. Тоже ничего себе.

Победители «медвежьего ралли»

Рост рынка шел во многом по техническим причинам. В четверг число медведей, вынужденных закрывать короткие позиции, выросло. К тому же к ним непрерывно присоединялись системные трейдеры. Например, фонды контроля волатильности, как сообщил Bloomberg стратег Nomura Securities International Чарли МакЭллиготт, в тот день купили акций на 2,1 млрд долларов.

Была и еще одна группа не вполне добровольных покупателей акций – продавцы опционов. В последнее время позиции дилеров приобрели такую структуру, что для их защиты приходится следовать тренду. И по мере роста они вынуждены были приобретать базовые активы, на которые выписали опционы.

Итогом стал взлет индекса S&P 500 выше круглой отметки 4000 — неделя закрыта им на 4067,36 пунктах. Но победители этого ралли зачастую весьма непрезентабельны – побитые, перепроданные акции, потерявшие ранее многие десятки процентов. По ним ведь и скопилось больше всего коротких позиций.

Так что, по итогам недели отслеживаемая Goldman Sachs корзина акций с высокой долей «шортов» взлетела на 8,2%. Она в 2,2 раза обошла S&P 500 и в 3,1 раза — Dow. Вот только едва ли подобный рост может иметь блестящие долгосрочные перспективы.