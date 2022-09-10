S&P 500 приносит деньги только во сне

Многие слышали про стратегии активной внутридневной торговли. Об их эффективности можно спорить, но мало кто задумывается, что настоящей противоположностью им может быть не пассивный подход «купил индекс и держи», а получение прибыли во сне.

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Как сообщил вчера Barron’s со ссылкой на данные Bespoke Investment Group, покупка SPDR S&P 500 прямо перед закрытием каждого дня и продажа на открытии следующего показывает завидный результат. Эта стратегия уверенно обходит противоположную (покупка на открытии, продажа на закрытии) с момента создания этого ETF в 1993 году.

Перевес значительный. За эти 30 лет стратегия работы в нерабочее время принесла бы около 850% прибыли против 10% убытка от удержания позиции внутри дня.

«Ночной эффект», согласно Bespoke, сохраняется для девяти из 11 секторов S&P 500. Сильнее всего он выражен у компаний с малой капитализацией.

Но работает он даже для биткойнов, несмотря на то, что они торгуются круглосуточно и без выходных. Более того, доходы в нерабочее время менее изменчивы в долгосрочной перспективе, чем в обычные часы.

Почему так? Как и в случае со многими другими рыночными аномалиями, однозначного ответа на этот вопрос нет.

Но новости, способствующие росту акций, зачастую приходят именно в период, когда торгов на биржах США нет. До их начала и окончания публикуются отчеты о прибылях, объявляют о слияниях и поглощениях, выходит экономические данные. Спреды шире в нерабочее время, что усиливает движения. Азиатские и европейские трейдеры первыми знакомятся с новостями и устраняют часть неопределенности дня. Да и просто американский рынок дольше бывает закрыт, чем открыт – 17,5 часов против 6,5.

Но это не отменяет наличия самой аномалии, которую, кстати говоря, обнаружили далеко не вчера. Еще в 2008 году вышло исследование, согласно которому премия по акциям США в период с 1993 по 2006 год связана «исключительно с доходностью овернайт». В исследовании 2020-го, обновленном в апреле прошлого года, сотрудники ФРБ Нью-Йорка сообщали, что наибольшая положительная доходность за 24-часовой цикл приходится между 2 и 3 часами ночи по восточному времени. Именно тогда открываются европейские рынки.

Исследователи из ФРС приписывают ночную доходность влиянию на рынок не склонных к риску маркет-мейкеров, корректирующих свои активы после закрытия рынка США. С 2 до 3 часов ночи этот эффект «статистически значим в каждый день недели и в 9 из 12 месяцев года».

Как бы то ни было, «ночную» аномалию уже пытаются с выгодой использовать. В конце июня для этого были запущены сразу два специфических ETF – NightShares 500 (привязан к S&P 500) и ETF NightShares 2000 (Russell 2000).

«Мы работаем по принципу ‘купи и держи’, но только на ночь», – говорил тогда Dow Jones главный исполнительный директор NightShares Брюс Лавин. – Мы используем наиболее ликвидные периоды рынка, то есть открытие и закрытие торгов, чтобы открывать и закрывать нашу позицию».

Оба фонда взимают комиссию в размере 0,55% и пока в плане получения дохода от аномалии можно уверенно говорить только про эти деньги. Подобные обнаруживаемые задним числом рыночные эффекты зачастую очень чувствительны к попыткам заработать на них. Вот и привязанный к S&P 500 «ночной» ETF пока отстает от внутридневной стратегии, а другой ее лишь немного опережает.